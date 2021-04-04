https://ria.ru/20210404/sanktsii-1604194095.html

Украинский эксперт объяснил санкции против Россотрудничества

Украинский эксперт объяснил санкции против Россотрудничества

Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против ряда юридических и физических лиц направлен на борьбу с контрабандой, а Россотрудничество и... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T19:11

2021-04-04T19:11

2021-04-04T19:13

андрей золотарев

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

верховная рада украины

владимир зеленский

москва

украина

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КИЕВ, 4 апр – РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против ряда юридических и физических лиц направлен на борьбу с контрабандой, а Россотрудничество и другие российские компании попали под санкции "по остаточному принципу", считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Зеленский сообщил в пятницу, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении причастных к контрабанде. В воскресенье президент Украины ввел в действие решение СНБО. В частности, санкции сроком на три года были введены в отношении компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. Этим же указом были введены санкции к 79 юрлицам, в том числе к Россотрудничеству и еще 10 российским предприятиям."Сейчас речь идет не сколько о стране-агрессоре, сколько о достаточно непростой, проблемной экономической ситуации в Украине. Россотрудничество и другие эти (российские – ред.) компании попали под санкции по остаточному принципу. Сейчас акцент делается больше на финансовую сторону, борьбу с контрабандой", - заявил Золотарев РИА Новости в воскресенье.По его мнению, Зеленский в ходе телефонной беседы с президентом США Джо Байденом получил сигнал о том, что финансовой помощи от Вашингтона пока ждать не стоит, поэтому необходимо искать источники средств внутри страны."Я так понимаю, это минимум около 4 миллиардов долларов ежегодно, которые идут мимо казны. Главное, чтобы это решение не привело к перераспределению потоков контрабанды и смене смотрящих", - добавил эксперт.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210402/zakharova-1604046193.html

https://ria.ru/20210404/sanktsii-1604188302.html

москва

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андрей золотарев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), верховная рада украины, владимир зеленский, москва, украина