Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210404/sanktsii-1604194095.html
Украинский эксперт объяснил санкции против Россотрудничества
Украинский эксперт объяснил санкции против Россотрудничества
Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против ряда юридических и физических лиц направлен на борьбу с контрабандой, а Россотрудничество и... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T19:11
2021-04-04T19:13
андрей золотарев
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
верховная рада украины
владимир зеленский
москва
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575648359_228:0:3869:2048_1920x0_80_0_0_1f6992fcc4bf3e54101d0c7f79465d7d.jpg
КИЕВ, 4 апр – РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против ряда юридических и физических лиц направлен на борьбу с контрабандой, а Россотрудничество и другие российские компании попали под санкции "по остаточному принципу", считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.Зеленский сообщил в пятницу, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении причастных к контрабанде. В воскресенье президент Украины ввел в действие решение СНБО. В частности, санкции сроком на три года были введены в отношении компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. Этим же указом были введены санкции к 79 юрлицам, в том числе к Россотрудничеству и еще 10 российским предприятиям."Сейчас речь идет не сколько о стране-агрессоре, сколько о достаточно непростой, проблемной экономической ситуации в Украине. Россотрудничество и другие эти (российские – ред.) компании попали под санкции по остаточному принципу. Сейчас акцент делается больше на финансовую сторону, борьбу с контрабандой", - заявил Золотарев РИА Новости в воскресенье.По его мнению, Зеленский в ходе телефонной беседы с президентом США Джо Байденом получил сигнал о том, что финансовой помощи от Вашингтона пока ждать не стоит, поэтому необходимо искать источники средств внутри страны."Я так понимаю, это минимум около 4 миллиардов долларов ежегодно, которые идут мимо казны. Главное, чтобы это решение не привело к перераспределению потоков контрабанды и смене смотрящих", - добавил эксперт.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210402/zakharova-1604046193.html
https://ria.ru/20210404/sanktsii-1604188302.html
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575648359_763:0:3494:2048_1920x0_80_0_0_3e4fbfea2f59f3b459d679dd87ce6ab0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей золотарев, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), верховная рада украины, владимир зеленский, москва, украина

Украинский эксперт объяснил санкции против Россотрудничества

19:11 04.04.2021 (обновлено: 19:13 04.04.2021)
 
© Фото : A.SavinЗдание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Фото : A.Savin
Читать ria.ru в
КИЕВ, 4 апр – РИА Новости. Указ президента Украины Владимира Зеленского о санкциях против ряда юридических и физических лиц направлен на борьбу с контрабандой, а Россотрудничество и другие российские компании попали под санкции "по остаточному принципу", считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.
Зеленский сообщил в пятницу, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении причастных к контрабанде. В воскресенье президент Украины ввел в действие решение СНБО. В частности, санкции сроком на три года были введены в отношении компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии. Этим же указом были введены санкции к 79 юрлицам, в том числе к Россотрудничеству и еще 10 российским предприятиям.
"Сейчас речь идет не сколько о стране-агрессоре, сколько о достаточно непростой, проблемной экономической ситуации в Украине. Россотрудничество и другие эти (российские – ред.) компании попали под санкции по остаточному принципу. Сейчас акцент делается больше на финансовую сторону, борьбу с контрабандой", - заявил Золотарев РИА Новости в воскресенье.
По его мнению, Зеленский в ходе телефонной беседы с президентом США Джо Байденом получил сигнал о том, что финансовой помощи от Вашингтона пока ждать не стоит, поэтому необходимо искать источники средств внутри страны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 22:37
Захарова сообщила, что гордится Зеленским
"Я так понимаю, это минимум около 4 миллиардов долларов ежегодно, которые идут мимо казны. Главное, чтобы это решение не привело к перераспределению потоков контрабанды и смене смотрящих", - добавил эксперт.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Здание Администрации президента Украины - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 18:11
Украина ввела санкции против компаний из Польши, ОАЭ, Эстонии и Швейцарии
 
Андрей ЗолотаревФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Верховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийМоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния