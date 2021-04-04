Украина ввела санкции против "топ-десятки контрабандистов"
18:42 04.04.2021 (обновлено: 18:52 04.04.2021)
КИЕВ, 4 апр – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций в отношении десяти граждан, причастных к контрабанде, сообщила пресс-служба главы государства.
Ранее сообщалось, что этим же указом введено в действие решение СНБО о применении санкций к 79 юрлицам, в частности, к Россотрудничеству и еще 10 российским предприятиям. Также санкции на три года были введены в отношении пяти компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии.
Согласно указу, санкции сроком на три года ввели против 10 граждан Украины - это Вадим Альперин, Иван Бокало, Владимир Дидуха, Александр Еримичук, Александр Кравченко, Юрий Кушнир, Валерий Пересоляк, Орест Фирматюк, Александр Чудаков и Виктор Шерман.
"Этим решением СНБО поддержала внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других санкций сроком на три года к десяти физическим лицам. Глава государства, рассказывая о решении СНБО в своем видеообращении, отмечал, что впервые в истории Украины вводятся персональные санкции, в частности, заблокированы активы и имущество лиц, которых, по аналитическим данным СБУ, аппарата СНБО, можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды", - говорится в сообщении.
Санкции предусматривают блокировку активов, ограничения торговых операций, ограничение или прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, запрет участия в приватизации, полный или частичный запрет совершения сделок с ценными бумагами.
Указ вступает в силу со дня его опубликования. Кабинет министров вместе с СБУ и Национальным банком Украины должны обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций. Министерство иностранных дел должно проинформировать компетентные органы Европейского союза, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.
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В ноябре 2019 года Зеленский просил помощи украинцев в поиске и задержании Альперина, а также пообещал за это "ценный подарок". Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко информировал, что сотрудники антикоррупционного бюро задержали бизнесмена. Позже ему было вручено подозрение в организации преступной схемы, связанной с растаможиванием импортируемых на Украину товаров по заниженным ценам. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Альперина с правом внесения залога в 2,9 миллиона долларов. Позже он вышел из СИЗО под залог.