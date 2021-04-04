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https://ria.ru/20210404/sanktsii-1604188302.html
Украина ввела санкции против компаний из Польши, ОАЭ, Эстонии и Швейцарии
Украина ввела санкции против компаний из Польши, ОАЭ, Эстонии и Швейцарии
Украина ввела санкции на три года в отношении компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии, указ подписал президент Украины Владимир Зеленский. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T18:11
2021-04-04T21:58
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир зеленский
эстония
швейцария
украина
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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Украина ввела санкции на три года в отношении компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии, указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.Этим же указом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к 79 юрлицам, в частности к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других российских предприятий."Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа. Он вступает в силу со дня опубликования.В частности, под санкции попала компания Prometey Swiss Sa, которая зарегистрирована в Швейцарии. Указано, что ее директором является гражданин России Василий Солдатов. Кроме того, санкции применены к двум польским компаниям Binboro Sp. Z.o.o. и Oil House Sp. Z.o, зарегистрированной в ОАЭ Black Sea Commodities Trading Limited , а также к эстонской Agro White Company OU. Причины введения санкций не указаны.Согласно указу, санкции применяются в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, запрета на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.Также санкции выражаются в виде запрета на закупки товаров, работ и услуг у юридических лиц, запрещения или ограничения на заход иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные моря Украины, ее внутренние воды, порты, воздушных судов — в воздушное пространство Украины или их посадку на территории страны, полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами.
https://ria.ru/20210404/sanktsii-1604185027.html
https://ria.ru/20210402/zakharova-1604046193.html
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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир зеленский, эстония, швейцария, украина

Украина ввела санкции против компаний из Польши, ОАЭ, Эстонии и Швейцарии

18:11 04.04.2021 (обновлено: 21:58 04.04.2021)
 
© РИА НовостиЗдание Администрации президента Украины
Здание Администрации президента Украины - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Украина ввела санкции на три года в отношении компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии, указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Этим же указом введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к 79 юрлицам, в частности к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других российских предприятий.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — говорится в тексте указа. Он вступает в силу со дня опубликования.
В частности, под санкции попала компания Prometey Swiss Sa, которая зарегистрирована в Швейцарии. Указано, что ее директором является гражданин России Василий Солдатов. Кроме того, санкции применены к двум польским компаниям Binboro Sp. Z.o.o. и Oil House Sp. Z.o, зарегистрированной в ОАЭ Black Sea Commodities Trading Limited , а также к эстонской Agro White Company OU. Причины введения санкций не указаны.
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 17:26
Зеленский подписал указ о санкциях против Россотрудничества
Согласно указу, санкции применяются в виде блокировки активов, ограничения торговых операций, полного прекращения транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, остановки выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирования или приостановления лицензий и других разрешений, запрета на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах.
Также санкции выражаются в виде запрета на закупки товаров, работ и услуг у юридических лиц, запрещения или ограничения на заход иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные моря Украины, ее внутренние воды, порты, воздушных судов — в воздушное пространство Украины или их посадку на территории страны, полный или частичный запрет на совершение сделок с ценными бумагами.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Владимир ЗеленскийЭстонияШвейцарияУкраина
 
 
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