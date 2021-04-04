https://ria.ru/20210404/sanktsii-1604185027.html
Зеленский подписал указ о санкциях против Россотрудничества
Зеленский подписал указ о санкциях против Россотрудничества
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству,... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T17:26
2021-04-04T17:26
2021-04-04T20:14
евгений примаков
в мире
волга-днепр
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
владимир зеленский
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575648359_228:0:3869:2048_1920x0_80_0_0_1f6992fcc4bf3e54101d0c7f79465d7d.jpg
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и другим предприятиям.Всего в списке значатся 11 юридических лиц, в том числе — 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта "Дальзавод", "Севмормаш-2М", "Снабком", завод "Спецагрегат", завод "Молот-механика", специальная производственно-техническая база "Звездочка". Их подозревают в причастности к контрабанде.Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что организация пока не получала от властей Украины официальных уведомлений.Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, прекращение разных форм международного сотрудничества и другие ограничения.Указ вступает в силу со дня опубликования.
https://ria.ru/20210402/zakharova-1604046193.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575648359_763:0:3494:2048_1920x0_80_0_0_3e4fbfea2f59f3b459d679dd87ce6ab0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений примаков, в мире, волга-днепр , федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир зеленский, украина
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и другим предприятиям.
Всего в списке значатся 11 юридических лиц, в том числе — 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта "Дальзавод", "Севмормаш-2М", "Снабком", завод "Спецагрегат", завод "Молот-механика", специальная производственно-техническая база "Звездочка". Их подозревают в причастности к контрабанде.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков
заявил РИА Новости, что организация пока не получала от властей Украины
официальных уведомлений.
Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, прекращение разных форм международного сотрудничества и другие ограничения.
Указ вступает в силу со дня опубликования.