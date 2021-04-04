https://ria.ru/20210404/sanktsii-1604185027.html

Зеленский подписал указ о санкциях против Россотрудничества

Зеленский подписал указ о санкциях против Россотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству,... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T17:26

2021-04-04T17:26

2021-04-04T20:14

евгений примаков

в мире

волга-днепр

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и другим предприятиям.Всего в списке значатся 11 юридических лиц, в том числе — 322-й авиационный ремонтный завод, 514-й авиационный завод, Севастопольский агрегатный завод, Центр судоремонта "Дальзавод", "Севмормаш-2М", "Снабком", завод "Спецагрегат", завод "Молот-механика", специальная производственно-техническая база "Звездочка". Их подозревают в причастности к контрабанде.Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что организация пока не получала от властей Украины официальных уведомлений.Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, прекращение разных форм международного сотрудничества и другие ограничения.Указ вступает в силу со дня опубликования.

https://ria.ru/20210402/zakharova-1604046193.html

украина

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евгений примаков, в мире, волга-днепр , федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), владимир зеленский, украина