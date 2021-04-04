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Летевший из Токио во Франкфурт Boeing вынужденно сел в Красноярске
Летевший из Токио во Франкфурт Boeing вынужденно сел в Красноярске
Пассажирский Boeing, следовавший из Токио в немецкий Франкфурт, совершил незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T06:40
2021-04-04T12:47
франкфурт-на-майне
красноярск
токио
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Пассажирский Boeing, следовавший из Токио в немецкий Франкфурт, совершил незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.По словам собеседника агентства, Boeing 787-9 авиакомпании All Nippon Airways благополучно приземлился в Красноярске в 6:18 по местному времени (2:18 мск). По предварительным данным, это произошло из-за отказа левого двигателя.Согласно информации сервиса Flightradar24, Boeing 787-9 Dreamliner, вылетевший из Токио, незадолго до подлета к Норильску резко изменил траекторию движения. Статус рейса значился как "перенаправлен в Красноярск".Как отметил источник, пассажиры покинули борт лайнера и находятся в здании аэропорта. Ожидается, что полет продолжат на резервном самолете примерно в 17:40 (13:40 мск).
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Экстренная посадка пассажирского Boeing в Красноярске
Пассажирский Boeing, следовавший из Токио в немецкий Франкфурт, совершил незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске
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франкфурт-на-майне, красноярск, токио, происшествия

Летевший из Токио во Франкфурт Boeing вынужденно сел в Красноярске

06:40 04.04.2021 (обновлено: 12:47 04.04.2021)
 
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КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Пассажирский Boeing, следовавший из Токио в немецкий Франкфурт, совершил незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, Boeing 787-9 авиакомпании All Nippon Airways благополучно приземлился в Красноярске в 6:18 по местному времени (2:18 мск). По предварительным данным, это произошло из-за отказа левого двигателя.
Согласно информации сервиса Flightradar24, Boeing 787-9 Dreamliner, вылетевший из Токио, незадолго до подлета к Норильску резко изменил траекторию движения. Статус рейса значился как "перенаправлен в Красноярск".
Как отметил источник, пассажиры покинули борт лайнера и находятся в здании аэропорта. Ожидается, что полет продолжат на резервном самолете примерно в 17:40 (13:40 мск).
Самолёт авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Франкфурт-на-МайнеКрасноярскТокиоПроисшествия
 
 
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