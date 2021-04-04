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Летевший из Токио во Франкфурт Boeing вынужденно сел в Красноярске
Летевший из Токио во Франкфурт Boeing вынужденно сел в Красноярске
Пассажирский Boeing, следовавший из Токио в немецкий Франкфурт, совершил незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T06:40
2021-04-04T06:40
2021-04-04T12:47
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красноярск
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происшествия
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КРАСНОЯРСК, 4 апр — РИА Новости. Пассажирский Boeing, следовавший из Токио в немецкий Франкфурт, совершил незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.По словам собеседника агентства, Boeing 787-9 авиакомпании All Nippon Airways благополучно приземлился в Красноярске в 6:18 по местному времени (2:18 мск). По предварительным данным, это произошло из-за отказа левого двигателя.Согласно информации сервиса Flightradar24, Boeing 787-9 Dreamliner, вылетевший из Токио, незадолго до подлета к Норильску резко изменил траекторию движения. Статус рейса значился как "перенаправлен в Красноярск".Как отметил источник, пассажиры покинули борт лайнера и находятся в здании аэропорта. Ожидается, что полет продолжат на резервном самолете примерно в 17:40 (13:40 мск).
https://radiosputnik.ria.ru/20210205/posadka-1596202965.html
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Экстренная посадка пассажирского Boeing в Красноярске
Пассажирский Boeing, следовавший из Токио в немецкий Франкфурт, совершил незапланированную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске
2021-04-04T06:40
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РИА Новости
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