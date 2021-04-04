https://ria.ru/20210404/rubl-1604157811.html

Названо условие падения рубля до нового исторического минимума

Названо условие падения рубля до нового исторического минимума

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин озвучил условие, при котором российская валюта упадет до нового исторического минимума. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T11:55

2021-04-04T11:55

2021-04-04T13:21

дмитрий бабин

сша

экономика

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин озвучил условие, при котором российская валюта упадет до нового исторического минимума.По его словам, ситуация во многом зависит от геополитической неопределенности и риска новых ограничительных мер со стороны стран Запада. Он отметил, что наихудший сценарий снижения курса рубля возможен, если новые санкции затронут отдельные сектора российской экономики, долговой рынок или крупный бизнес."Вплоть до новых исторических минимумов — 86 рублей за доллар США, в зависимости от степени потенциального вреда от новых антироссийских мер", — добавил Бабин в интервью "Российской газете".При этом эксперт подчеркнул, что сценарий жестких санкций не считается базовым. По мнению Бабина, если меры продолжат носить исключительно персональный характер или будут затрагивать только небольшие компании, а ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, национальная валюта может вернуться к показателю в 72,5 рубля за доллар. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не считают, что курс рубля лихорадит, а колебания объясняют волатильностью на рынке.

https://ria.ru/20210404/sberezheniya-1604137891.html

сша

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дмитрий бабин, сша, экономика