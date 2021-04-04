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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210404/reznik-1604157269.html
Собянин поздравил Илью Резника с днем рождения
Собянин поздравил Илью Резника с днем рождения
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России, поэта-песенника Илью Резника, отметив, что его поэзия дарит людям радость и добро, РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T11:49
2021-04-04T11:49
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России, поэта-песенника Илью Резника, отметив, что его поэзия дарит людям радость и добро, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра Москвы.Собянин отметил, что песни на стихи Резника вошли в золотую коллекцию отечественной эстрады."Ваша душевная поэзия дарит людям радость и добро", - приводятся слова Собянина, в опубликованной на сайте мэра столицы, телеграмме.Мэр столицы пожелал Резнику, чтобы поддержка родных, друзей и поклонников была для него "неиссякаемым источником вдохновенного творчества".Илье Резнику в воскресенье исполняется 83 года. Песни на стихи Резника исполняли Михаил Боярский, Алла Пугачева, София Ротару, Лайма Вайкуле и другие известные представители эстрады. Резник написал такие хиты как "Вернисаж", "Яблоки на снегу", "Маленькая страна", "Стюардесса по имени Жанна". Поэт-песенник в 2000 году стал заслуженным деятелем искусств России, а в 2003 - народным артистом РФ.
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новости культуры, илья резник, сергей собянин, общество

Собянин поздравил Илью Резника с днем рождения

11:49 04.04.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОткрытие XXIII Всемирного русского народного собора
Открытие XXIII Всемирного русского народного собора - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста России, поэта-песенника Илью Резника, отметив, что его поэзия дарит людям радость и добро, говорится в телеграмме, опубликованной на сайте мэра Москвы.
Собянин отметил, что песни на стихи Резника вошли в золотую коллекцию отечественной эстрады.
"Ваша душевная поэзия дарит людям радость и добро", - приводятся слова Собянина, в опубликованной на сайте мэра столицы, телеграмме.
Мэр столицы пожелал Резнику, чтобы поддержка родных, друзей и поклонников была для него "неиссякаемым источником вдохновенного творчества".
Поэт Илья Резник во время презентации своей книги Тяпа не хочет быть клоуном. Архив - РИА Новости, 1920, 04.04.2018
4 апреля 2018, 04:53
Биография Ильи Резника
Илье Резнику в воскресенье исполняется 83 года. Песни на стихи Резника исполняли Михаил Боярский, Алла Пугачева, София Ротару, Лайма Вайкуле и другие известные представители эстрады. Резник написал такие хиты как "Вернисаж", "Яблоки на снегу", "Маленькая страна", "Стюардесса по имени Жанна". Поэт-песенник в 2000 году стал заслуженным деятелем искусств России, а в 2003 - народным артистом РФ.
 
КультураНовости культурыИлья РезникСергей СобянинОбщество
 
 
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