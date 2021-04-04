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Путин проведет совещание по выполнению послания Федеральному собранию
Путин проведет совещание по выполнению послания Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание, на котором заслушает отчет об исполнении поручений после прошлогоднего послания... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T14:01
2021-04-04T14:01
2021-04-04T17:41
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владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание, на котором заслушает отчет об исполнении поручений после прошлогоднего послания Федеральному собранию. Об этом сообщил телеканал "Россия 1".Тогда Путин предлагал внести разные поправки в Конституцию (приняты летом), продлить программы социальных выплат, наладить поставки жизненно важных лекарств, увеличить количество бюджетных мест в ВУЗах и многое другое. Дата нового послания не определена. СМИ сообщали, что Кремль наметил мероприятие на 22 апреля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию, но и не опроверг.Одна из возможных тем обращения главы государства — дополнительная финансовая поддержка регионов и реструктуризация их долгов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, армения, владимир путин, политика
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 апр — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
на следующей неделе проведет совещание, на котором заслушает отчет об исполнении поручений после прошлогоднего послания Федеральному собранию. Об этом сообщил телеканал "Россия 1"
.
Тогда Путин предлагал внести разные поправки в Конституцию (приняты летом), продлить программы социальных выплат, наладить поставки жизненно важных лекарств, увеличить количество бюджетных мест в ВУЗах и многое другое.
Дата нового послания не определена. СМИ сообщали, что Кремль наметил мероприятие на 22 апреля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил эту информацию, но и не опроверг.
Одна из возможных тем обращения главы государства — дополнительная финансовая поддержка регионов и реструктуризация их долгов.