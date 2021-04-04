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В Косово избрали президента со второй попытки
В Косово избрали президента со второй попытки
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово большинством голосов со второй попытки избрали экс-спикера Вьосу Османи президентом, трансляцию вела... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T22:15
2021-04-04T22:35
альбин курти
хашим тачи
нато
косово
сша
приштина
в мире
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БЕЛГРАД, 4 апр - РИА Новости. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово большинством голосов со второй попытки избрали экс-спикера Вьосу Османи президентом, трансляцию вела пресс-служба заксобрания.Согласно косовской конституции, президент избирается в парламенте, кандидата должны поддержать 80 из 120 депутатов. Голосование могло состояться в течение марта, самое позднее - 4 апреля в связи с законными сроками. В субботу депутатам предложили двух кандидатов от правящего движения "Самоопределение" - экс-спикера парламента Вьосу Османи и Насуфа Бейту.Посол США Филип Коснетт в субботу призвал косовских депутатов оставаться вечером в зале заседаний и проголосовать за президента, но в двух попытках голосования приняли участие лишь 79 парламентариев. Кворум не состоялся, и после очередного совещания в 23.00 (00.00 мск) избрание было перенесено на вечер воскресенья.В третьем круге голосования достаточно было получить 61 голос. Вьосу Османи поддержал 71 депутат, 11 голосов были признаны недействительными. Спикер провозгласил Османи новым президентом, после чего она принесла присягу.Вьоса Османи родилась 17 мая 1982 года в Косовска-Митровице. Окончила юридический факультет в Приштине, затем защитила докторскую диссертацию в Питтсбургском университете (University of Pittsburgh) в США. В косовском парламенте провела три мандата как депутат Демократического союза Косово, возглавляла комитет по иностранным делам, диаспоре и стратегическим инвестициям. В ноябре 2020 года основала собственную партию Guxo!, февраля 2020 года по март 2021 была председателем парламента.Косовское заксобрание избрало 22 марта члена радикального "Самоопределения" Глаука Конюфца своим председателем. Так как бывший президент Косово Хашим Тачи подал в отставку, находясь под судом за военные преступления в Гааге, новому спикеру временно перешли его обязанности от Османи, которая их исполняла с 5 ноября 2020 года. Конюфца вручил мандат на формирование нового кабмина своему партийному лидеру, экс-премьеру Альбину Курти, программу и состав правительства которого в тот же день вечером утвердило большинство депутатов.Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии ранее заявила, что новоизбранный премьер подрывает будущее диалога Белграда и Приштины в Брюсселе. Парламентарии партии "Сербский список" не поддержали предложенный состав нового кабмина, так как им предложили один министерский портфель вместо полагающихся двух. Сербский президент указал, что власти самопровозглашенной республики нарушили тем самым собственную конституцию.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
https://ria.ru/20210323/kosovo-1602507245.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210403/ssha-1604122283.html
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альбин курти, хашим тачи, нато, косово, сша, приштина, в мире

В Косово избрали президента со второй попытки

22:15 04.04.2021 (обновлено: 22:35 04.04.2021)
 
© AFP 2021 / ARMEND NIMANIДепутаты парламента самопровозглашенной республики Косово большинством голосов со второй попытки избрали экс-спикера Вьосу Османи президентом
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово большинством голосов со второй попытки избрали экс-спикера Вьосу Османи президентом - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© AFP 2021 / ARMEND NIMANI
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БЕЛГРАД, 4 апр - РИА Новости. Депутаты парламента самопровозглашенной республики Косово большинством голосов со второй попытки избрали экс-спикера Вьосу Османи президентом, трансляцию вела пресс-служба заксобрания.
Согласно косовской конституции, президент избирается в парламенте, кандидата должны поддержать 80 из 120 депутатов. Голосование могло состояться в течение марта, самое позднее - 4 апреля в связи с законными сроками. В субботу депутатам предложили двух кандидатов от правящего движения "Самоопределение" - экс-спикера парламента Вьосу Османи и Насуфа Бейту.
Посол США Филип Коснетт в субботу призвал косовских депутатов оставаться вечером в зале заседаний и проголосовать за президента, но в двух попытках голосования приняли участие лишь 79 парламентариев. Кворум не состоялся, и после очередного совещания в 23.00 (00.00 мск) избрание было перенесено на вечер воскресенья.
В третьем круге голосования достаточно было получить 61 голос. Вьосу Османи поддержал 71 депутат, 11 голосов были признаны недействительными. Спикер провозгласил Османи новым президентом, после чего она принесла присягу.
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Вьоса Османи родилась 17 мая 1982 года в Косовска-Митровице. Окончила юридический факультет в Приштине, затем защитила докторскую диссертацию в Питтсбургском университете (University of Pittsburgh) в США. В косовском парламенте провела три мандата как депутат Демократического союза Косово, возглавляла комитет по иностранным делам, диаспоре и стратегическим инвестициям. В ноябре 2020 года основала собственную партию Guxo!, февраля 2020 года по март 2021 была председателем парламента.
Косовское заксобрание избрало 22 марта члена радикального "Самоопределения" Глаука Конюфца своим председателем. Так как бывший президент Косово Хашим Тачи подал в отставку, находясь под судом за военные преступления в Гааге, новому спикеру временно перешли его обязанности от Османи, которая их исполняла с 5 ноября 2020 года. Конюфца вручил мандат на формирование нового кабмина своему партийному лидеру, экс-премьеру Альбину Курти, программу и состав правительства которого в тот же день вечером утвердило большинство депутатов.
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Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии ранее заявила, что новоизбранный премьер подрывает будущее диалога Белграда и Приштины в Брюсселе. Парламентарии партии "Сербский список" не поддержали предложенный состав нового кабмина, так как им предложили один министерский портфель вместо полагающихся двух. Сербский президент указал, что власти самопровозглашенной республики нарушили тем самым собственную конституцию.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
 
Альбин КуртиХашим ТачиНАТОКосовоСШАПриштинаВ мире
 
 
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