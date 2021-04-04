https://ria.ru/20210404/prezident-1604140696.html

На белорусском телевидении высмеяли Зеленского

На белорусском телевидении высмеяли Зеленского

Журналистка белорусского государственного канала "СТВ" Юлия Артюх высмеяла президента Украины Владимира Зеленского, об этом она рассказала в программе "Новости... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T06:37

2021-04-04T06:37

2021-04-04T13:41

владимир зеленский

белоруссия

украина

в мире

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Журналистка белорусского государственного канала "СТВ" Юлия Артюх высмеяла президента Украины Владимира Зеленского, об этом она рассказала в программе "Новости 24 часа".Украинский народ, отметила журналистка, "лазит по мусоркам в поисках еды", пока Зеленский "сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики". По мнению Артюх, это "одна из основных функций главы Украины".Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия – "холуй" России.В ответ на это белорусский депутат Олег Гайдукевич отметил, что смешно слышать от украинских политических деятелей обвинения Минска в зависимой политике, поскольку на решения Киева влияют США и ЕС.Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались проходившие в республике акции протеста.

https://ria.ru/20210402/ucheniya-1603939000.html

белоруссия

украина

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2021

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владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире