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На белорусском телевидении высмеяли Зеленского
На белорусском телевидении высмеяли Зеленского
Журналистка белорусского государственного канала "СТВ" Юлия Артюх высмеяла президента Украины Владимира Зеленского, об этом она рассказала в программе "Новости... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T06:37
2021-04-04T13:41
владимир зеленский
белоруссия
украина
в мире
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Журналистка белорусского государственного канала "СТВ" Юлия Артюх высмеяла президента Украины Владимира Зеленского, об этом она рассказала в программе "Новости 24 часа".Украинский народ, отметила журналистка, "лазит по мусоркам в поисках еды", пока Зеленский "сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики". По мнению Артюх, это "одна из основных функций главы Украины".Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия – "холуй" России.В ответ на это белорусский депутат Олег Гайдукевич отметил, что смешно слышать от украинских политических деятелей обвинения Минска в зависимой политике, поскольку на решения Киева влияют США и ЕС.Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались проходившие в республике акции протеста.
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владимир зеленский, белоруссия, украина, в мире

На белорусском телевидении высмеяли Зеленского

06:37 04.04.2021 (обновлено: 13:41 04.04.2021)
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Журналистка белорусского государственного канала "СТВ" Юлия Артюх высмеяла президента Украины Владимира Зеленского, об этом она рассказала в программе "Новости 24 часа".
Украинский народ, отметила журналистка, "лазит по мусоркам в поисках еды", пока Зеленский "сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики". По мнению Артюх, это "одна из основных функций главы Украины".
Ранее первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Белоруссия – "холуй" России.
В ответ на это белорусский депутат Олег Гайдукевич отметил, что смешно слышать от украинских политических деятелей обвинения Минска в зависимой политике, поскольку на решения Киева влияют США и ЕС.
Киев - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
2 апреля, 12:48
На Украине увидели угрозу в учениях России и Белоруссии
Украина является одной из стран, которую Белоруссия обвиняет во вмешательстве в свои внутренние дела, а также в том, что с ее территории координировались проходившие в республике акции протеста.
 
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