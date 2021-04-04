https://ria.ru/20210404/posobiya-1604178964.html

Минтруд сообщил об изменениях в начислении детских пособий

Минтруд сообщил об изменениях в начислении детских пособий

С 1 апреля ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет стали начислять опекунам, пишет URA.RU со ссылкой на Министерство труда. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T16:06

2021-04-04T16:06

2021-04-04T16:50

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. С 1 апреля ежемесячные пособия на детей от трех до семи лет стали начислять опекунам, пишет URA.RU со ссылкой на Министерство труда. Размер выплаты зависит от среднедушевого дохода семьи. В Минтруде пояснили, что раньше приемного ребенка не включали в состав семьи при расчете среднедушевого дохода. Из-за этого опекун с ежемесячным доходом в 20 тысяч рублей не мог претендовать на пособие, отметил сенатор Сергей Леонов. По его словам, в такой ситуации среднедушевой доход оказывался выше прожиточного минимума. Теперь же опекаемого ребенка включили в состав семьи при расчете выплат. Если размер среднедушевого дохода семьи с учетом 50-процентной выплаты на ребенка будет ниже прожиточного минимума на душу населения, то ежемесячное пособие увеличат до 75 процентов от детского прожиточного минимума. Таким образом, на ребенка семья получит около 8,5 тысячи рублей.Более того, если и при этой выплате доход семьи окажется ниже минимума, то ее поднимут до ста процентов — чуть больше 11,5 тысячи рублей.Корректировать размер выплаты будут с 1 января с учетом ежегодного изменения прожиточного минимума для детей.В конце марта правительство утвердило правила назначения пособий на детей от трех до семи лет включительно в малообеспеченных семьях. Помимо возможного увеличения пособия до 50, 75 и 100 процентов от регионального прожиточного минимума, при расчете среднедушевого дохода власти будут учитывать и старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся на очном отделении и не состоят в браке. В состав доходов семьи не будут включать выплату в десять тысяч рублей, которую назначают родителям, ухаживающим за детьми с инвалидностью. Кроме того, при назначении пособий будут учитывать также имущество заявителей, а при определении критериев нуждаемости — широкий спектр жизненных ситуаций.

https://ria.ru/20210318/vypusknik-1601814228.html

https://ria.ru/20210401/izmeneniya-1603665156.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество