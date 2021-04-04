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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210404/poslanie-1604166425.html
Папа Римский обратился к миру с пасхальным посланием
Папа Римский обратился к миру с пасхальным посланием
Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании предостерег от наращивания вооружений в период пандемии и призвал участников всех конфликтов к... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T13:32
2021-04-04T13:39
религия и мировоззрение
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
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РИМ, 4 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании предостерег от наращивания вооружений в период пандемии и призвал участников всех конфликтов к примирению и началу восстановления.В светлое Воскресение Христово папа Франциск отслужил торжественную мессу и обратился к католикам с благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Второй год подряд папа Римский Франциск выступает не с балкона на площади, а из базилики Святого Петра из-за ограничений, действующих в связи с пандемией COVID-19."Пасхальная весть не показывает мираж, не раскрывает магическую формулу, не указывает путь к отступлению перед лицом сложной ситуации, которую мы проходим. Пандемия все еще продолжается, социальный и экономический кризис очень тяжел, особенно для самых бедных. Несмотря на это, и это возмутительно, вооруженные конфликты не прекращаются, а военные арсеналы укрепляются. Сегодня это безобразие", - заявил понтифик.Папа Франциск обратился ко всем, кто испытал страдания из-за пандемии коронавируса – больным и потерявшим своих близких. В этой связи он подчеркнул, что право на помощь и необходимое лечение должно принадлежать всем. Понтифик призвал международное сообщество принять меры для того, чтобы преодолеть задержки в распределении вакцин и поделиться ими с наиболее бедными странами.По традиции папа Римский посвятил часть пасхального послания ситуации в современном мире, отдельно остановившись на конфликтах в Эфиопии, Сирии, Йемене и Ливии.Говоря о мигрантах и беженцах, "бегущих от войны и нищеты", понтифик поблагодарил страны, которые принимают "ищущих убежище", особенно Ливан и Иорданию."В мире по-прежнему слишком много войн и слишком много насилия. Господь да поможет нам преодолеть менталитет войны. Пусть он даст тем, кто оказался в плену конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, возможность безопасно вернуться к своим семьям, и вдохновит правителей всего мира на сдерживание гонки новых вооружений", - сказал папа Франциск.По его словам, пандемия резко увеличила число бедных и отчаяние тысяч людей. Он призвал власти обеспечить поддержку нуждающимся семьям.Папа Франциск отметил, что многие христиане празднуют Пасху с серьезными ограничениями, не имея доступа к церковным службам. "Мы молимся, чтобы любые ограничения свободы вероисповедания и религии в мире были сняты и чтобы каждому было разрешено молиться свободно", - сказал понтифик.Отдельно папа Римский высказался о необходимости установления диалога между палестинцами и израильтянами и вспомнил о недавней поездке в Ирак, который, как он надеется, продолжит путь к примирению."Все вовлеченные стороны должны предпринять эффективные усилия, чтобы положить конец конфликтам и позволить измученным войной народам жить в мире и начать восстановление своих стран", - заявил глава Римско-католической церкви.В завершение пасхального послания Франциск по традиции отпустил грехи всем, кто следил за праздничными богослужениями по телевизору, радио, интернету или присоединился к ним духовно.Прямую онлайн-трансляцию всех пасхальных мероприятий ведет информационный портал Святого престола Vatican News.
https://radiosputnik.ria.ru/20210404/religiya-1604163531.html
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папа римский, франциск (хорхе марио бергольо)

Папа Римский обратился к миру с пасхальным посланием

13:32 04.04.2021 (обновлено: 13:39 04.04.2021)
 
© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Франциск
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© AP Photo / Gregorio Borgia
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РИМ, 4 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании предостерег от наращивания вооружений в период пандемии и призвал участников всех конфликтов к примирению и началу восстановления.
В светлое Воскресение Христово папа Франциск отслужил торжественную мессу и обратился к католикам с благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). Второй год подряд папа Римский Франциск выступает не с балкона на площади, а из базилики Святого Петра из-за ограничений, действующих в связи с пандемией COVID-19.
"Пасхальная весть не показывает мираж, не раскрывает магическую формулу, не указывает путь к отступлению перед лицом сложной ситуации, которую мы проходим. Пандемия все еще продолжается, социальный и экономический кризис очень тяжел, особенно для самых бедных. Несмотря на это, и это возмутительно, вооруженные конфликты не прекращаются, а военные арсеналы укрепляются. Сегодня это безобразие", - заявил понтифик.
Папа Франциск обратился ко всем, кто испытал страдания из-за пандемии коронавируса – больным и потерявшим своих близких. В этой связи он подчеркнул, что право на помощь и необходимое лечение должно принадлежать всем. Понтифик призвал международное сообщество принять меры для того, чтобы преодолеть задержки в распределении вакцин и поделиться ими с наиболее бедными странами.
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По традиции папа Римский посвятил часть пасхального послания ситуации в современном мире, отдельно остановившись на конфликтах в Эфиопии, Сирии, Йемене и Ливии.
Говоря о мигрантах и беженцах, "бегущих от войны и нищеты", понтифик поблагодарил страны, которые принимают "ищущих убежище", особенно Ливан и Иорданию.
"В мире по-прежнему слишком много войн и слишком много насилия. Господь да поможет нам преодолеть менталитет войны. Пусть он даст тем, кто оказался в плену конфликтов, особенно на востоке Украины и в Нагорном Карабахе, возможность безопасно вернуться к своим семьям, и вдохновит правителей всего мира на сдерживание гонки новых вооружений", - сказал папа Франциск.
По его словам, пандемия резко увеличила число бедных и отчаяние тысяч людей. Он призвал власти обеспечить поддержку нуждающимся семьям.
Папа Франциск отметил, что многие христиане празднуют Пасху с серьезными ограничениями, не имея доступа к церковным службам. "Мы молимся, чтобы любые ограничения свободы вероисповедания и религии в мире были сняты и чтобы каждому было разрешено молиться свободно", - сказал понтифик.
Отдельно папа Римский высказался о необходимости установления диалога между палестинцами и израильтянами и вспомнил о недавней поездке в Ирак, который, как он надеется, продолжит путь к примирению.
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"Все вовлеченные стороны должны предпринять эффективные усилия, чтобы положить конец конфликтам и позволить измученным войной народам жить в мире и начать восстановление своих стран", - заявил глава Римско-католической церкви.
В завершение пасхального послания Франциск по традиции отпустил грехи всем, кто следил за праздничными богослужениями по телевизору, радио, интернету или присоединился к ним духовно.
Прямую онлайн-трансляцию всех пасхальных мероприятий ведет информационный портал Святого престола Vatican News.
 
Религия и мировоззрениеПапа РимскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)
 
 
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