https://ria.ru/20210404/pogoda-1604145056.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье
Небольшой дождь и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T08:58
2021-04-04T08:58
2021-04-04T08:58
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Небольшой дождь и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня эхом уходящего холодного тыла циклона в столичном регионе кое-где еще не обойдется без незначительных осадков. В Москве облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки в смешанной фазе. Температура воздуха в столице составит плюс 5-7 градусов, в Подмосковье плюс 3-8", - сообщил Тишковец.Ветер западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба.Тишковец также добавил, что температурный фон останется в пределах климатической нормы начала апреля.
https://ria.ru/20210402/sneg-1603951783.html
москва
московская область (подмосковье)
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество