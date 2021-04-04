https://ria.ru/20210404/pogoda-1604145056.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Небольшой дождь и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T08:58

2021-04-04T08:58

2021-04-04T08:58

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/1e/1603453635_0:489:2772:2048_1920x0_80_0_0_af6c95109e6abcc27493bfd74de99aba.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Небольшой дождь и до плюс 7 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня эхом уходящего холодного тыла циклона в столичном регионе кое-где еще не обойдется без незначительных осадков. В Москве облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки в смешанной фазе. Температура воздуха в столице составит плюс 5-7 градусов, в Подмосковье плюс 3-8", - сообщил Тишковец.Ветер западный 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба.Тишковец также добавил, что температурный фон останется в пределах климатической нормы начала апреля.

https://ria.ru/20210402/sneg-1603951783.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество