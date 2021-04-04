https://ria.ru/20210404/poezd-1604192597.html

В Чехии при столкновении двух поездов погиб человек

В Чехии при столкновении двух поездов погиб человек

Два грузовых железнодорожных состава столкнулись в воскресенье в Теплицком районе Устецкого края на западе Чехии, погиб машинист одного из поездов, другой... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T18:55

2021-04-04T18:55

2021-04-04T18:55

чехия

в мире

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ПРАГА, 4 апр – РИА Новости. Два грузовых железнодорожных состава столкнулись в воскресенье в Теплицком районе Устецкого края на западе Чехии, погиб машинист одного из поездов, другой ранен, сообщил представитель службы скорой помощи Устецкого края Прокоп Воленик."По неизвестным пока причинам в районе села Светец произошло столкновение двух товарных поездов, при этом были ранены машинисты обоих составов, один из которых на месте скончался. Поезд, которым управлял погибший, перевозил газ пропан-бутан. Возникший на этом составе пожар был быстро потушен оперативно прибывшими подразделениями пожарных, перевозимый груз не был огнем затронут", - сообщил Воленик.Он отметил, что второй машинист, управлявший составом с углем, получил ранения средней тяжести и доставлен в ближайшую больницу.По словам Воленика, на месте аварии работают пожарные, разбирающие завалы из смятых и сошедших с рельсов вагонов. Сюда также прибыли представители управления железных дорог для определения причин происшествия.

https://ria.ru/20210404/elektrichka-1604179555.html

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чехия, в мире