Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210404/poezd-1604192597.html
В Чехии при столкновении двух поездов погиб человек
В Чехии при столкновении двух поездов погиб человек
Два грузовых железнодорожных состава столкнулись в воскресенье в Теплицком районе Устецкого края на западе Чехии, погиб машинист одного из поездов, другой... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T18:55
2021-04-04T18:55
чехия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_f0259ec41927428cbdac23c24cc8bd83.jpg
ПРАГА, 4 апр – РИА Новости. Два грузовых железнодорожных состава столкнулись в воскресенье в Теплицком районе Устецкого края на западе Чехии, погиб машинист одного из поездов, другой ранен, сообщил представитель службы скорой помощи Устецкого края Прокоп Воленик."По неизвестным пока причинам в районе села Светец произошло столкновение двух товарных поездов, при этом были ранены машинисты обоих составов, один из которых на месте скончался. Поезд, которым управлял погибший, перевозил газ пропан-бутан. Возникший на этом составе пожар был быстро потушен оперативно прибывшими подразделениями пожарных, перевозимый груз не был огнем затронут", - сообщил Воленик.Он отметил, что второй машинист, управлявший составом с углем, получил ранения средней тяжести и доставлен в ближайшую больницу.По словам Воленика, на месте аварии работают пожарные, разбирающие завалы из смятых и сошедших с рельсов вагонов. Сюда также прибыли представители управления железных дорог для определения причин происшествия.
https://ria.ru/20210404/elektrichka-1604179555.html
чехия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/104941/82/1049418279_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_be65d7dbd31d495a55c56407d863adc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чехия, в мире

В Чехии при столкновении двух поездов погиб человек

18:55 04.04.2021
 
© Fotolia / lightpoet Автомобили полиции Чехии
Автомобили полиции Чехии - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Fotolia / lightpoet
Читать ria.ru в
ПРАГА, 4 апр – РИА Новости. Два грузовых железнодорожных состава столкнулись в воскресенье в Теплицком районе Устецкого края на западе Чехии, погиб машинист одного из поездов, другой ранен, сообщил представитель службы скорой помощи Устецкого края Прокоп Воленик.
"По неизвестным пока причинам в районе села Светец произошло столкновение двух товарных поездов, при этом были ранены машинисты обоих составов, один из которых на месте скончался. Поезд, которым управлял погибший, перевозил газ пропан-бутан. Возникший на этом составе пожар был быстро потушен оперативно прибывшими подразделениями пожарных, перевозимый груз не был огнем затронут", - сообщил Воленик.
Он отметил, что второй машинист, управлявший составом с углем, получил ранения средней тяжести и доставлен в ближайшую больницу.
По словам Воленика, на месте аварии работают пожарные, разбирающие завалы из смятых и сошедших с рельсов вагонов. Сюда также прибыли представители управления железных дорог для определения причин происшествия.
На месте пожара на станции Малоярославец в Калужской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 16:12
В Калужской области произошел пожар в электричке
 
ЧехияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния