https://ria.ru/20210404/paskha-1604034241.html

Эксперт рассказал, смогут ли христиане праздновать Пасху в один день

Эксперт рассказал, смогут ли христиане праздновать Пасху в один день

Рассчитывать на единый день празднования Пасхи православными и католиками не стоит, так как это "больной вопрос" для церквей, несмотря на надежды некоторых... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T07:00

2021-04-04T07:00

2021-04-04T08:24

религия и мировоззрение

игорь ковалевский

константинопольский патриархат

католическая пасха

константинопольская православная церковь

всемирный совет церквей

пасха

москва

женева (город)

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Рассчитывать на единый день празднования Пасхи православными и католиками не стоит, так как это "больной вопрос" для церквей, несмотря на надежды некоторых священнослужителей и верующих, считает ответственный секретарь "Католической энциклопедии", религиовед Алексей Юдин.Почти два миллиарда христиан по всему миру отмечают в воскресенье Пасху Христову. Это большинство католиков и протестантов, а также верующие Финляндской архиепископии Константинопольской православной церкви. Православные же будут отмечать праздник 2 мая. Для вычисления его даты все христиане ориентируются на первое воскресенье после первого весеннего новолуния, которое, в свою очередь, приходится после дня весеннего равноденствия. Это правило было установлено на Первом Вселенском соборе в 325 году. Однако из-за разности календарей, григорианского у католиков и юлианского у православных, свой главный праздник христиане отмечают в разные дни. На это также влияет различие пасхалий – способов вычисления даты Пасхи. Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководитель представительства Константинопольского патриархата при Всемирном совете Церквей в Женеве архиепископ Тельмеский Иов высказался за календарную реформу в православном мире с тем, чтобы установить единую с католиками дату празднования Пасхи. В Русской православной церкви поддержали эту идею, однако подчеркнули, что не намерены менять "древнейшее и священное установление о времени празднования Пасхи", принятое на Первом Вселенском соборе."В XIX веке всерьез разрабатывался проект унификации календарей. В XX много раз этот вопрос поднимался в контексте экуменического движения. И его обсуждение дало не то, чтоб нулевой, а даже отрицательный эффект. Еще хуже стало", - отметил Юдин. Как он считает, не стоит надеяться на то, что в ближайшие годы или даже десятилетия церкви договорятся между собой. Сам вопрос о едином дне празднования Пасхи "очень древний" и "очень больной". Его обсуждение, пояснил эксперт, всегда "вызывало большие страсти". "Как показывает исторический опыт, особенно недавний, все точки сближения между православными церквами и Римско-католической порождали потом очень серьёзные расхождения", - подчеркнул он. В свою очередь секретарь Католической архиепархии Божией Матери в Москве священник Игорь Ковалевский заявил, что в теории объединение дат возможно. "Были эксперименты, когда католики отмечали Пасху по юлианскому календарю. Например, так делали францисканские монахи на Святой земле. Так же празднуют и Греко-католические церкви (католики византийского обряда – прим.ред.)", - говорит он.Лично он не видит никаких проблем, в том, что христиане разных традиций имеют разные даты Пасхи. Эти традиции, отмечает он, "взаимно обогащают друг друга"."Хотя в Католической церкви были различные призывы реформировать празднование Пасхи. Вплоть до призывов установить постоянную дату, как Рождество, например (у католиков 25 декабря – ред.), не привязывая ее к лунному календарю. Но я лично считаю такую идею слишком смелой", - поясняет Ковалевский.

https://ria.ru/20210313/paskha-1601062309.html

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игорь ковалевский, константинопольский патриархат, католическая пасха, константинопольская православная церковь, всемирный совет церквей, пасха, москва, женева (город)