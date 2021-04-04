https://ria.ru/20210404/operatsiya-1604141092.html
Иностранцев впечатлили российские врачи, проводившие операцию при пожаре
Иностранцев впечатлили российские врачи, проводившие операцию при пожаре
Пользователи Reddit прокомментировали случай в Благовещенске, когда медики продолжили операцию на сердце пациента во время пожара в здании клиники. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T06:53
2021-04-04T06:53
2021-04-04T13:51
хорошие новости
василий орлов
благовещенск
в мире
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователи Reddit прокомментировали случай в Благовещенске, когда медики продолжили операцию на сердце пациента во время пожара в здании клиники.Инцидент произошел в пятницу днем, загорелась кровля двухэтажной клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии 1908 года постройки, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Несмотря на ЧП, в больнице продолжилась операция — аортокоронарное шунтирование. Она завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу.Действия медиков впечатлили пользователей ресурса."Большой респект россиянам", — написал пользователь water_boat."Кардиологи довольно крутые ребята", — отметил theloiter."Русские кардиологи еще более круты", — добавил mattoratto."После этого уместно устроить праздник в баре больницы", — пошутил Narrator_Ron_Howard."Какие еще варианты были? Думаю, что любой врач предпочел бы продолжить, так как пациент бы умер, если бы они остановились", — выразил мнение Mal-De-Terre.Во время пожара никто не пострадал. Губернатор региона Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.
https://ria.ru/20210402/operatsiya-1603956223.html
https://ria.ru/20210403/operatsiya-v-pozhare-1604081075.html
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василий орлов, благовещенск, в мире
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Пользователи Reddit
прокомментировали случай в Благовещенске
, когда медики продолжили операцию на сердце пациента во время пожара в здании клиники.
Инцидент произошел в пятницу днем, загорелась кровля двухэтажной клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии 1908 года постройки, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Несмотря на ЧП, в больнице продолжилась операция — аортокоронарное шунтирование. Она завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу.
Действия медиков впечатлили пользователей ресурса.
"Большой респект россиянам", — написал пользователь water_boat.
"Кардиологи довольно крутые ребята", — отметил theloiter.
"Русские кардиологи еще более круты", — добавил mattoratto.
"После этого уместно устроить праздник в баре больницы", — пошутил Narrator_Ron_Howard.
"Какие еще варианты были? Думаю, что любой врач предпочел бы продолжить, так как пациент бы умер, если бы они остановились", — выразил мнение Mal-De-Terre.
Во время пожара никто не пострадал. Губернатор региона Василий Орлов
распорядился наградить медиков и пожарных.