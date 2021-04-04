https://ria.ru/20210404/operatsiya-1604141092.html

Иностранцев впечатлили российские врачи, проводившие операцию при пожаре

Иностранцев впечатлили российские врачи, проводившие операцию при пожаре

Пользователи Reddit прокомментировали случай в Благовещенске, когда медики продолжили операцию на сердце пациента во время пожара в здании клиники. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T06:53

2021-04-04T06:53

2021-04-04T13:51

хорошие новости

василий орлов

благовещенск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603996567_1:0:1023:575_1920x0_80_0_0_3548827a7e14f150f777297b0b9708ec.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Пользователи Reddit прокомментировали случай в Благовещенске, когда медики продолжили операцию на сердце пациента во время пожара в здании клиники.Инцидент произошел в пятницу днем, загорелась кровля двухэтажной клиники кардиохирургии Амурской государственной медакадемии 1908 года постройки, площадь пожара составила 1,6 тысячи квадратных метров. Несмотря на ЧП, в больнице продолжилась операция — аортокоронарное шунтирование. Она завершилась успешно, после этого мужчину доставили в Амурскую областную клиническую больницу.Действия медиков впечатлили пользователей ресурса."Большой респект россиянам", — написал пользователь water_boat."Кардиологи довольно крутые ребята", — отметил theloiter."Русские кардиологи еще более круты", — добавил mattoratto."После этого уместно устроить праздник в баре больницы", — пошутил Narrator_Ron_Howard."Какие еще варианты были? Думаю, что любой врач предпочел бы продолжить, так как пациент бы умер, если бы они остановились", — выразил мнение Mal-De-Terre.Во время пожара никто не пострадал. Губернатор региона Василий Орлов распорядился наградить медиков и пожарных.

https://ria.ru/20210402/operatsiya-1603956223.html

https://ria.ru/20210403/operatsiya-v-pozhare-1604081075.html

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий орлов, благовещенск, в мире