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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210404/okun-1603930054.html
Джазовому пианисту и композитору Михаилу Окуню исполнилось 75 лет
Джазовому пианисту и композитору Михаилу Окуню исполнилось 75 лет
Знаменитому джазовому пианисту, аранжировщику, композитору и педагогу Михаилу Окуню четвертого апреля исполняется 75 лет. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T17:00
2021-04-04T17:03
культура
михаил окунь
олег лундстрем
людмила гурченко
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Знаменитому джазовому пианисту, аранжировщику, композитору и педагогу Михаилу Окуню четвертого апреля исполняется 75 лет.Музыкант, которого считают одним из патриархов советского джаза, работал в оркестре Леонида Утесова, ансамбле Германа Лукьянова "Каданс", а затем — пианистом, солистом легендарного оркестра Олега Лундстрема, с которым выступал до 2010 года, когда уже получил звание заслуженного артиста России.Многие годы Михаил Моисеевич дружил и сотрудничал с Людмилой Гурченко: на ее "Грустной пластинке" (1996 год) звучат аранжировки советских песен, которые Окунь сделал специально для нее.В одном из интервью на вопрос, что происходит между джазовыми музыкантами, когда они выходят на сцену и начинают импровизировать, пианист ответил: "Джаз — это живое искусство, потому что вы не знаете, что сыграете в следующий момент, если это честная импровизация".Он до сих пор не только частый гость, но и участник джемов в одном из джазовых клубов Москвы, и в 75 продолжает импровизировать уже с молодым поколением музыкантов так, что у слушателей захватывает дух.В день рождения пианиста в московском Джаз-клубе "Эссе" соберутся друзья, коллеги и ученики Михаила Окуня. Ожидается, что со своим трио выступит на сцене и сам легендарный музыкант, чья жизнь в джазе начиналась еще в 1960-е годы.
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михаил окунь, олег лундстрем, людмила гурченко

Джазовому пианисту и композитору Михаилу Окуню исполнилось 75 лет

17:00 04.04.2021 (обновлено: 17:03 04.04.2021)
 
© Фото : Ира Полярная/предоставлено Яковом ОкунемДжазовый пианист Михаил Окунь
Джазовый пианист Михаил Окунь - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Фото : Ира Полярная/предоставлено Яковом Окунем
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Знаменитому джазовому пианисту, аранжировщику, композитору и педагогу Михаилу Окуню четвертого апреля исполняется 75 лет.
Музыкант, которого считают одним из патриархов советского джаза, работал в оркестре Леонида Утесова, ансамбле Германа Лукьянова "Каданс", а затем — пианистом, солистом легендарного оркестра Олега Лундстрема, с которым выступал до 2010 года, когда уже получил звание заслуженного артиста России.
Многие годы Михаил Моисеевич дружил и сотрудничал с Людмилой Гурченко: на ее "Грустной пластинке" (1996 год) звучат аранжировки советских песен, которые Окунь сделал специально для нее.
В одном из интервью на вопрос, что происходит между джазовыми музыкантами, когда они выходят на сцену и начинают импровизировать, пианист ответил: "Джаз — это живое искусство, потому что вы не знаете, что сыграете в следующий момент, если это честная импровизация".
"Люди разговаривают на одном музыкальном языке, руководствуясь одними и теми же правилами. Они знают, что происходит сейчас, что будет через 10 или 35 тактов, поэтому они не расходятся. Но в зависимости от уровня и таланта музыкантов, это может быть интересно или нет", — пояснил Михаил Окунь.
Он до сих пор не только частый гость, но и участник джемов в одном из джазовых клубов Москвы, и в 75 продолжает импровизировать уже с молодым поколением музыкантов так, что у слушателей захватывает дух.
В день рождения пианиста в московском Джаз-клубе "Эссе" соберутся друзья, коллеги и ученики Михаила Окуня. Ожидается, что со своим трио выступит на сцене и сам легендарный музыкант, чья жизнь в джазе начиналась еще в 1960-е годы.
Джазовый пианист Михаил Окунь - РИА Новости, 1920, 07.10.2016
7 октября 2016, 22:00Культура
Пианист Михаил Окунь: "Джаз – это честная музыка"В преддверии 70-летия известный джазовый пианист Михаил Окунь рассказал о том, что такое свинг и настоящий джаз.
 
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