https://ria.ru/20210404/okun-1603930054.html

Джазовому пианисту и композитору Михаилу Окуню исполнилось 75 лет

Джазовому пианисту и композитору Михаилу Окуню исполнилось 75 лет

Знаменитому джазовому пианисту, аранжировщику, композитору и педагогу Михаилу Окуню четвертого апреля исполняется 75 лет. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T17:00

2021-04-04T17:00

2021-04-04T17:03

культура

михаил окунь

олег лундстрем

людмила гурченко

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Знаменитому джазовому пианисту, аранжировщику, композитору и педагогу Михаилу Окуню четвертого апреля исполняется 75 лет.Музыкант, которого считают одним из патриархов советского джаза, работал в оркестре Леонида Утесова, ансамбле Германа Лукьянова "Каданс", а затем — пианистом, солистом легендарного оркестра Олега Лундстрема, с которым выступал до 2010 года, когда уже получил звание заслуженного артиста России.Многие годы Михаил Моисеевич дружил и сотрудничал с Людмилой Гурченко: на ее "Грустной пластинке" (1996 год) звучат аранжировки советских песен, которые Окунь сделал специально для нее.В одном из интервью на вопрос, что происходит между джазовыми музыкантами, когда они выходят на сцену и начинают импровизировать, пианист ответил: "Джаз — это живое искусство, потому что вы не знаете, что сыграете в следующий момент, если это честная импровизация".Он до сих пор не только частый гость, но и участник джемов в одном из джазовых клубов Москвы, и в 75 продолжает импровизировать уже с молодым поколением музыкантов так, что у слушателей захватывает дух.В день рождения пианиста в московском Джаз-клубе "Эссе" соберутся друзья, коллеги и ученики Михаила Окуня. Ожидается, что со своим трио выступит на сцене и сам легендарный музыкант, чья жизнь в джазе начиналась еще в 1960-е годы.

https://ria.ru/20161007/1478723802.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил окунь, олег лундстрем, людмила гурченко