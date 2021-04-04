https://ria.ru/20210404/neposedy-1604167843.html
СК начал проверку после гибели сына худрука студии "Непоседы"
СК начал проверку после гибели сына худрука студии "Непоседы"
Следователи проводят проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, сообщила старший помощник... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T13:48
2021-04-04T13:48
2021-04-04T13:48
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что подросток упал с крыши, куда он выбрался из окна своей комнаты, находящейся на третьем этаже.По словам Врадий, по предварительным данным, он выпал во время фотографирования."Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения", - сказала она.Врадий отметила, что семья мальчика и он сам "характеризуются положительно". По результатам проверки будет принято процессуальное решение."Непоседы" - детская студия, основанная Еленой Пинджоян, которая является ее бессменным художественным руководителем. Выпускниками студии были такие артисты как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина, ди-джей радио Европа плюс Сева Полищук, ведущий телеканала "Ю" Артем Шалимов и многие другие.
https://ria.ru/20210404/kirov-1604166077.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Следователи проводят проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК
РФ Ольга Врадий
.
Ранее сообщалось, что подросток упал с крыши, куда он выбрался из окна своей комнаты, находящейся на третьем этаже.
По словам Врадий, по предварительным данным, он выпал во время фотографирования.
"Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения", - сказала она.
Врадий отметила, что семья мальчика и он сам "характеризуются положительно". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
"Непоседы" - детская студия, основанная Еленой Пинджоян, которая является ее бессменным художественным руководителем. Выпускниками студии были такие артисты как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина, ди-джей радио Европа плюс Сева Полищук, ведущий телеканала "Ю" Артем Шалимов и многие другие.