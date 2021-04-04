https://ria.ru/20210404/neposedy-1604167843.html

СК начал проверку после гибели сына худрука студии "Непоседы"

СК начал проверку после гибели сына худрука студии "Непоседы"

Следователи проводят проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, сообщила старший помощник... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T13:48

2021-04-04T13:48

2021-04-04T13:48

ольга врадий

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что подросток упал с крыши, куда он выбрался из окна своей комнаты, находящейся на третьем этаже.По словам Врадий, по предварительным данным, он выпал во время фотографирования."Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения", - сказала она.Врадий отметила, что семья мальчика и он сам "характеризуются положительно". По результатам проверки будет принято процессуальное решение."Непоседы" - детская студия, основанная Еленой Пинджоян, которая является ее бессменным художественным руководителем. Выпускниками студии были такие артисты как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина, ди-джей радио Европа плюс Сева Полищук, ведущий телеканала "Ю" Артем Шалимов и многие другие.

https://ria.ru/20210404/kirov-1604166077.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), происшествия