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СК начал проверку после гибели сына худрука студии "Непоседы"
СК начал проверку после гибели сына худрука студии "Непоседы"
Следователи проводят проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, сообщила старший помощник... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T13:48
2021-04-04T13:48
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.Ранее сообщалось, что подросток упал с крыши, куда он выбрался из окна своей комнаты, находящейся на третьем этаже.По словам Врадий, по предварительным данным, он выпал во время фотографирования."Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения", - сказала она.Врадий отметила, что семья мальчика и он сам "характеризуются положительно". По результатам проверки будет принято процессуальное решение."Непоседы" - детская студия, основанная Еленой Пинджоян, которая является ее бессменным художественным руководителем. Выпускниками студии были такие артисты как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина, ди-джей радио Европа плюс Сева Полищук, ведущий телеканала "Ю" Артем Шалимов и многие другие.
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ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф), происшествия

СК начал проверку после гибели сына худрука студии "Непоседы"

13:48 04.04.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Следователи проводят проверку после гибели 14-летнего сына художественного руководителя детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян, сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.
Ранее сообщалось, что подросток упал с крыши, куда он выбрался из окна своей комнаты, находящейся на третьем этаже.
По словам Врадий, по предварительным данным, он выпал во время фотографирования.
"Проводится проверка по факту смерти 14-летнего мальчика в результате выпадения из окна частного домовладения", - сказала она.
Врадий отметила, что семья мальчика и он сам "характеризуются положительно". По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Частичное обрушение крыши спорткомлекса Вересники в Кирове - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 13:28
В Кирове обрушилась часть крыши спорткомплекса
"Непоседы" - детская студия, основанная Еленой Пинджоян, которая является ее бессменным художественным руководителем. Выпускниками студии были такие артисты как Сергей Лазарев, Настя Задорожная, Влад Топалов, Юлия Малиновская, солистки группы "Тату" Юлия Волкова и Лена Катина, ди-джей радио Европа плюс Сева Полищук, ведущий телеканала "Ю" Артем Шалимов и многие другие.
 
Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
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