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Мясников назвал преимущества советской кухни
Мясников назвал преимущества советской кухни
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществах советской кухни. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T09:45
2021-04-04T13:31
александр мясников (врач)
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществах советской кухни.Специалист отметил, что во времена СССР пища была более натуральной, режим питания — здоровым, а продукты производили по ГОСТу."У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что сегодня рост числа людей, страдающих от лишнего веса, во многом связан со спецификой пищевой промышленности. По его словам, современные продукты зачастую содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители, повсеместно и в больших количествах добавляются сахар и пальмовое масло.Ранее Мясников рассказал, в чем, по его мнению, заключается главное достоинство украинской кухни. Так, напомнил врач, в рацион украинцев зачастую входит много овощей и фруктов, которыми богата их страна.
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александр мясников (врач), здоровье - общество

Мясников назвал преимущества советской кухни

09:45 04.04.2021 (обновлено: 13:31 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о преимуществах советской кухни.
Специалист отметил, что во времена СССР пища была более натуральной, режим питания — здоровым, а продукты производили по ГОСТу.
"У нас обязательно было первое, второе, третье и компот. И у нас не было толстых", — сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что сегодня рост числа людей, страдающих от лишнего веса, во многом связан со спецификой пищевой промышленности. По его словам, современные продукты зачастую содержат генетически модифицированную сою и вкусовые заменители, повсеместно и в больших количествах добавляются сахар и пальмовое масло.
Ранее Мясников рассказал, в чем, по его мнению, заключается главное достоинство украинской кухни. Так, напомнил врач, в рацион украинцев зачастую входит много овощей и фруктов, которыми богата их страна.
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