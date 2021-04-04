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Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля, к середине месяца температура днем повысится до плюс 18, что свойственно для начала мая, сообщил РИА... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T14:41
2021-04-04T15:46
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля, к середине месяца температура днем повысится до плюс 18, что свойственно для начала мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее Тишковец сообщил РИА Новости, что начиная со следующих выходных ожидается наступление фенологической весны, то есть переход среднесуточной температуры через плюс 5 в сторону повышения, днем потеплеет до плюс 14."Влияние антициклона сохранится на большую часть последующей недели (12-18 апреля - ред.), благодаря чему осадки будут маловероятны, облаков прогнозируется немного, и усилится юго-восточная тяга ветров, несущих из Средней Азии более теплые и сухие воздушные массы. В такой ситуации снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля", — сообщил Тишковец.Синоптик пояснил, что с исчезновением снежного покрова будет нивелирован эффект морозильной камеры, и показания термометров начнут стремительно расти."К середине месяца по ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 3-8, в дневные часы в среднем можно рассчитывать на плюс 13-18, а это климатические показатели первой декады мая", — добавил синоптик.
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евгений тишковец, погода, москва, общество

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

14:41 04.04.2021 (обновлено: 15:46 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля, к середине месяца температура днем повысится до плюс 18, что свойственно для начала мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее Тишковец сообщил РИА Новости, что начиная со следующих выходных ожидается наступление фенологической весны, то есть переход среднесуточной температуры через плюс 5 в сторону повышения, днем потеплеет до плюс 14.
"Влияние антициклона сохранится на большую часть последующей недели (12-18 апреля - ред.), благодаря чему осадки будут маловероятны, облаков прогнозируется немного, и усилится юго-восточная тяга ветров, несущих из Средней Азии более теплые и сухие воздушные массы. В такой ситуации снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля", — сообщил Тишковец.
Синоптик пояснил, что с исчезновением снежного покрова будет нивелирован эффект морозильной камеры, и показания термометров начнут стремительно расти.
"К середине месяца по ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 3-8, в дневные часы в среднем можно рассчитывать на плюс 13-18, а это климатические показатели первой декады мая", — добавил синоптик.
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Евгений ТишковецПогодаМоскваОбщество
 
 
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