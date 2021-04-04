https://ria.ru/20210404/moskva-1604172073.html

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля, к середине месяца температура днем повысится до плюс 18, что свойственно для начала мая, сообщил РИА... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T14:41

2021-04-04T14:41

2021-04-04T15:46

евгений тишковец

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599111990_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_083755b2edb7e3c6593a8bc45118e1e9.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля, к середине месяца температура днем повысится до плюс 18, что свойственно для начала мая, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее Тишковец сообщил РИА Новости, что начиная со следующих выходных ожидается наступление фенологической весны, то есть переход среднесуточной температуры через плюс 5 в сторону повышения, днем потеплеет до плюс 14."Влияние антициклона сохранится на большую часть последующей недели (12-18 апреля - ред.), благодаря чему осадки будут маловероятны, облаков прогнозируется немного, и усилится юго-восточная тяга ветров, несущих из Средней Азии более теплые и сухие воздушные массы. В такой ситуации снежный покров в Москве окончательно исчезнет к 13 апреля", — сообщил Тишковец.Синоптик пояснил, что с исчезновением снежного покрова будет нивелирован эффект морозильной камеры, и показания термометров начнут стремительно расти."К середине месяца по ночам воздух уже не будет остывать ниже плюс 3-8, в дневные часы в среднем можно рассчитывать на плюс 13-18, а это климатические показатели первой декады мая", — добавил синоптик.

https://ria.ru/20210331/pogoda-1603630327.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, погода, москва, общество