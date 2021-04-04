https://ria.ru/20210404/moskva-1604168497.html

Москвичей предупредили о "барической пиле"

Москвичей предупредили о "барической пиле"

"Барическая пила" ожидается в Москве в конце следующей недели - в четверг давление опустится до 726 миллиметров ртутного столба, а в пятницу повысится до 755... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T13:51

2021-04-04T13:51

2021-04-04T14:32

погода

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/10/1573018949_0:165:3058:1885_1920x0_80_0_0_587236b0d4e56cba5cc407a5789f4143.jpg

МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. "Барическая пила" ожидается в Москве в конце следующей недели - в четверг давление опустится до 726 миллиметров ртутного столба, а в пятницу повысится до 755 миллиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Резкая смена воздушных масс на предстоящей неделе будет сопровождаться значительными перепадами атмосферного давления. Так, если до среды изменения этого метеопараметра будут незначительными, то в четверг показания барометров рухнут с 740 до 726 миллиметров ртутного столба, а в пятницу взметнутся вверх уже до 755 миллиметров ртутного столба, в выходные – до 760 миллиметров", - сообщил Тишковец.Он добавил, что колебания атмосферного давления будут достигать 14-29 единиц за сутки, что напоминает "барическую пилу" и чревато недомоганием метеозависимых людей."Это примерно то же самое, что и погружение в подземную шахту на глубину 150 метров, а потом подъем на уровень московских высоток", — резюмировал он.

https://ria.ru/20210402/pogoda-1603893114.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество