https://ria.ru/20210404/moshenniki-1604141443.html
Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян
Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян
Мошенники начали под видом сотрудников кредитных организаций предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент: заинтересовавшимся присылают ссылку якобы... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T07:09
2021-04-04T07:09
2021-04-04T10:57
россия
экономика
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мошенники начали под видом сотрудников кредитных организаций предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент: заинтересовавшимся присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль, выяснило РИА Новости.Корреспондент агентства получил письмо от Сбербанка, в котором говорилось: "Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка".Руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева пояснила РИА Новости, что эта универсальная схема используется для получения доступа к онлайн-банку. При этом мошенники могут как звонить своим жертвам, так и присылать им письма на электронную почту.Переход обманщиков к теме вкладов эксперт объяснила тем, что многие россияне уже знают: нельзя никому сообщать по телефону коды подтверждения из смс и push-уведомлений. Однако клиенты могут не увидеть ничего подозрительного в заманчивом предложении от банка и не понять, что вводят учетные данные на фейковой странице, а не на сайте кредитной организации.Банку России известно о такой мошеннической легенде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. "С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей, как правило, гораздо больше денег, чем непосредственно на карте", — пояснила пресс-служба ЦБ.Смысл всех схем сводится к тому, чтобы либо узнать у потенциальной жертвы данные карты или пароли из СМС, либо заставить человека самостоятельно перевести деньги на некий счет, напоминает регулятор. ЦБ советует россиянам не забывать, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям данные своей банковской карты или переводить деньги по их указанию, даже если эти люди представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.
https://ria.ru/20210305/vklady-1600003757.html
https://ria.ru/20210228/vklady-1599284801.html
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россия, экономика
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мошенники начали под видом сотрудников кредитных организаций предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент: заинтересовавшимся присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль, выяснило РИА Новости.
Корреспондент агентства получил письмо от Сбербанка, в котором говорилось: "Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка".
Руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies
Екатерина Килюшева пояснила РИА Новости, что эта универсальная схема используется для получения доступа к онлайн-банку. При этом мошенники могут как звонить своим жертвам, так и присылать им письма на электронную почту.
"Злоумышленники сообщают о якобы проводимой акции, которой нет на сайте, и предлагают оформить вклад под более высокий процент. Затем они присылают ссылку на поддельную страницу аутентификации, где требуется ввести логин и пароль от онлайн-банка", — отметила она.
Переход обманщиков к теме вкладов эксперт объяснила тем, что многие россияне уже знают: нельзя никому сообщать по телефону коды подтверждения из смс и push-уведомлений. Однако клиенты могут не увидеть ничего подозрительного в заманчивом предложении от банка и не понять, что вводят учетные данные на фейковой странице, а не на сайте кредитной организации.
Банку России известно о такой мошеннической легенде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей, как правило, гораздо больше денег, чем непосредственно на карте", — пояснила пресс-служба ЦБ.
Смысл всех схем сводится к тому, чтобы либо узнать у потенциальной жертвы данные карты или пароли из СМС, либо заставить человека самостоятельно перевести деньги на некий счет, напоминает регулятор. ЦБ
советует россиянам не забывать, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям данные своей банковской карты или переводить деньги по их указанию, даже если эти люди представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.