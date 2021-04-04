https://ria.ru/20210404/moshenniki-1604141443.html

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян

Мошенники начали под видом сотрудников кредитных организаций предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент: заинтересовавшимся присылают ссылку якобы... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T07:09

2021-04-04T07:09

2021-04-04T10:57

россия

экономика

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Мошенники начали под видом сотрудников кредитных организаций предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент: заинтересовавшимся присылают ссылку якобы на страницу онлайн-банка, где нужно ввести настоящие логин и пароль, выяснило РИА Новости.Корреспондент агентства получил письмо от Сбербанка, в котором говорилось: "Внимание, так говорят только мошенники: переоформите вклад под более выгодный процент, вот ссылка".Руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева пояснила РИА Новости, что эта универсальная схема используется для получения доступа к онлайн-банку. При этом мошенники могут как звонить своим жертвам, так и присылать им письма на электронную почту.Переход обманщиков к теме вкладов эксперт объяснила тем, что многие россияне уже знают: нельзя никому сообщать по телефону коды подтверждения из смс и push-уведомлений. Однако клиенты могут не увидеть ничего подозрительного в заманчивом предложении от банка и не понять, что вводят учетные данные на фейковой странице, а не на сайте кредитной организации.Банку России известно о такой мошеннической легенде, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора. "С прошлого года интерес мошенников сместился с банковских карт граждан на их счета и депозиты. Причина этого в том, что на счетах и депозитах у людей, как правило, гораздо больше денег, чем непосредственно на карте", — пояснила пресс-служба ЦБ.Смысл всех схем сводится к тому, чтобы либо узнать у потенциальной жертвы данные карты или пароли из СМС, либо заставить человека самостоятельно перевести деньги на некий счет, напоминает регулятор. ЦБ советует россиянам не забывать, что ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям данные своей банковской карты или переводить деньги по их указанию, даже если эти люди представляются сотрудниками кредитных организаций или правоохранительных органов.

https://ria.ru/20210305/vklady-1600003757.html

https://ria.ru/20210228/vklady-1599284801.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика