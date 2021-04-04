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https://ria.ru/20210404/moshenniki-1604139265.html
Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году
Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году
Киберпреступники постоянно придумывают новые схемы мошенничества в интернете, самыми популярными из них в 2021 году станут схемы с применением фальшивых видео с РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T04:03
2021-04-04T04:03
россия
общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Киберпреступники постоянно придумывают новые схемы мошенничества в интернете, самыми популярными из них в 2021 году станут схемы с применением фальшивых видео с известными персонами (дипфейков), сложные фишинговые сценарии, а также атаки на соцсети и мессенджеры, такой прогноз дал РИА Новости руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.Как рассказал эксперт, в 2021 году злоумышленники начали активно практиковать гибридные фишинговые атаки с использованием социальной инженерии и различных сценариев обмана интернет-пользователей.По его словам, качество дипфейков с каждым годом улучшается и возможно, что именно в 2021 году дипфейки достигнут такого уровня, что распространение ложной информации станет главной головной болью специалистов по информационной безопасности.Кроме того, по прогнозам эксперта, фишинг также останется самым популярным видом интернет-мошенничества. "С 2016 года фишинг заменил вредоносное ПО как ведущий тип небезопасных веб-сайтов. Сейчас фишинговых сайтов почти в 75 раз больше, чем вредоносных сайтов. Увеличилось и мошенничество с дебетовыми и кредитными картами: после самоизоляции селф-сервисы и покупки через интернет набрали огромную популярность", - указал он.Тюрников разъяснил, что злоумышленники заманивают жертву на сайт, обещая выгодное предложение, предлагая оплатить выгодную покупку не через сайт, а из-за "технического сбоя" по ссылке. Там пользователя ждет либо вирус, либо сайт-двойник - где введенные покупателем личные данные переходят к преступникам, отметил он.Эксперт напомнил, что не теряют популярности и мошенничества по электронной почте, которые существуют уже давно. "Если вы получаете электронные письма, в которых запрашивают вашу личную информацию или информацию об учетной записи – такую, как учетные данные онлайн-банкинга, не отвечайте. Ваш банк никогда не будет запрашивать личную информацию – например, номер счета, номер социального страхования, PIN-код, идентификатор пользователя, номер дебетовой карты, пароли или любые коды подтверждения по электронной почте", - посоветовал Тюрников.Помимо этого, по его словам, никогда нельзя отвечать на электронные письма или текстовые сообщения с просьбой срочно активировать или обновить учетную запись. Соцсети и мессенджеры также продолжают оставаться главной платформой для киберпреступлений в 2021 году, поэтому стоит каждый день обращать внимание на подозрительные сообщения и продолжать использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, резюмировал эксперт.
https://ria.ru/20210402/moshenniki-1603924581.html
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Новости
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РИА Новости
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4.7
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60
россия, общество

Эксперт спрогнозировал главные схемы интернет-мошенников в 2021 году

04:03 04.04.2021
 
CC0 / Skitterphoto / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
CC0 / Skitterphoto /
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Киберпреступники постоянно придумывают новые схемы мошенничества в интернете, самыми популярными из них в 2021 году станут схемы с применением фальшивых видео с известными персонами (дипфейков), сложные фишинговые сценарии, а также атаки на соцсети и мессенджеры, такой прогноз дал РИА Новости руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников.
Как рассказал эксперт, в 2021 году злоумышленники начали активно практиковать гибридные фишинговые атаки с использованием социальной инженерии и различных сценариев обмана интернет-пользователей.
"В своих схемах они продумывают весь путь потенциальной жертвы, используя не только двойники сайтов, но и дипфейк-технологии. Например, все чаще встречаются видео, созданные с помощью дипфейков, где популярная личность, лидер мнений, просит после просмотра перейти по ссылке регистрации и получения бесплатного или выгодного продукта. При переходе по ссылке жертва попадает на фишинговый сайт, который практически ничем не выдает себя, а введенные там личные данные переходят к мошенникам", - пояснил Тюрников.
По его словам, качество дипфейков с каждым годом улучшается и возможно, что именно в 2021 году дипфейки достигнут такого уровня, что распространение ложной информации станет главной головной болью специалистов по информационной безопасности.
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Кроме того, по прогнозам эксперта, фишинг также останется самым популярным видом интернет-мошенничества. "С 2016 года фишинг заменил вредоносное ПО как ведущий тип небезопасных веб-сайтов. Сейчас фишинговых сайтов почти в 75 раз больше, чем вредоносных сайтов. Увеличилось и мошенничество с дебетовыми и кредитными картами: после самоизоляции селф-сервисы и покупки через интернет набрали огромную популярность", - указал он.
Тюрников разъяснил, что злоумышленники заманивают жертву на сайт, обещая выгодное предложение, предлагая оплатить выгодную покупку не через сайт, а из-за "технического сбоя" по ссылке. Там пользователя ждет либо вирус, либо сайт-двойник - где введенные покупателем личные данные переходят к преступникам, отметил он.
Эксперт напомнил, что не теряют популярности и мошенничества по электронной почте, которые существуют уже давно. "Если вы получаете электронные письма, в которых запрашивают вашу личную информацию или информацию об учетной записи – такую, как учетные данные онлайн-банкинга, не отвечайте. Ваш банк никогда не будет запрашивать личную информацию – например, номер счета, номер социального страхования, PIN-код, идентификатор пользователя, номер дебетовой карты, пароли или любые коды подтверждения по электронной почте", - посоветовал Тюрников.
Помимо этого, по его словам, никогда нельзя отвечать на электронные письма или текстовые сообщения с просьбой срочно активировать или обновить учетную запись. Соцсети и мессенджеры также продолжают оставаться главной платформой для киберпреступлений в 2021 году, поэтому стоит каждый день обращать внимание на подозрительные сообщения и продолжать использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, резюмировал эксперт.
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