Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха
01:03 04.04.2021 (обновлено: 04:07 04.04.2021)
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) нашли еще три возможных места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и заделали их герметиком, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Операция, по словам собеседника агентства, прошла в пятницу. В ближайшее время планируется проверка герметичности промежуточной камеры "Звезды", чтобы понять помогла ли проделанная работа устранить утечку воздуха.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте текущего года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка воздуха не прекратилась, хотя и уменьшилась в два раза.
В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и доставляются с Земли на грузовых кораблях.
Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.