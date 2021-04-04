https://ria.ru/20210404/mks-1604135103.html

Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха

Источник: на МКС загерметизировали еще три возможных места утечки воздуха

Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) нашли еще три возможных места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и заделали их... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T01:03

2021-04-04T01:03

2021-04-04T04:07

хочу стать космонавтом

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Российские космонавты на борту Международной космической станции (МКС) нашли еще три возможных места утечки воздуха в российском модуле "Звезда" и заделали их герметиком, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.Операция, по словам собеседника агентства, прошла в пятницу. В ближайшее время планируется проверка герметичности промежуточной камеры "Звезды", чтобы понять помогла ли проделанная работа устранить утечку воздуха.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте текущего года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте. Однако утечка воздуха не прекратилась, хотя и уменьшилась в два раза.В январе 2021 года руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщал, что из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки на 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений - от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и доставляются с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС работают россияне Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://radiosputnik.ria.ru/20210330/mks-1603401561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука