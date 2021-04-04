https://ria.ru/20210404/ministry-1604207741.html

Французских министров заподозрили в участии в подпольных вечеринках

Французских министров заподозрили в участии в подпольных вечеринках

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил префекту полиции Парижа проверить достоверность информации СМИ, которые сообщали об участии ряда французских... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T21:59

2021-04-04T21:59

2021-04-04T22:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

жеральд дарманен

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ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил префекту полиции Парижа проверить достоверность информации СМИ, которые сообщали об участии ряда французских министров в подпольных вечеринках в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за пандемии коронавируса."Я попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов", - написал Дарманен в Twitter.В репортаже, который вышел на телеканале M6, идёт речь о якобы действующем подпольном ресторане, расположенном в дорогом районе Парижа. Там ни официанты, ни клиенты не носят маски. Также телеканал показал кадры с закрытой вечеринки, куда десятки людей пришли без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Съемка в репортаже сделана скрытой камерой.Журналисты связались с одним из организаторов вечеринок, его представили как коллекционера. Мужчина, голос которого был изменён, рассказал о том, что присутствовал на ужинах в ресторанах, в которых принимали участие ряд членов французского правительства.Префектура полиции Парижа подтвердила, что открыла расследование, чтобы установить организаторов и участников подпольных вечеринок.По распоряжению властей, бары, кафе и рестораны остаются закрытыми во Франции с конца октября из-за эпидемии коронавируса.Штраф за нарушение ограничений составляет 135 евро. Организаторам подпольных вечеринок может грозить до одного года тюрьмы и штраф 15 тысяч евро.

https://ria.ru/20210403/france-1604030787.html

https://ria.ru/20210313/paris-1601060944.html

франция

париж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, жеральд дарманен, коронавирусы, министерство внутренних дел франции, франция, париж, в мире