Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210404/ministry-1604207741.html
Французских министров заподозрили в участии в подпольных вечеринках
Французских министров заподозрили в участии в подпольных вечеринках
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил префекту полиции Парижа проверить достоверность информации СМИ, которые сообщали об участии ряда французских... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T21:59
2021-04-04T22:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
жеральд дарманен
коронавирусы
министерство внутренних дел франции
франция
париж
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/15176/21/151762188_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_c1aea25e8aa1f5dbedbc1ab33ae6c8ef.jpg
ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил префекту полиции Парижа проверить достоверность информации СМИ, которые сообщали об участии ряда французских министров в подпольных вечеринках в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за пандемии коронавируса."Я попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов", - написал Дарманен в Twitter.В репортаже, который вышел на телеканале M6, идёт речь о якобы действующем подпольном ресторане, расположенном в дорогом районе Парижа. Там ни официанты, ни клиенты не носят маски. Также телеканал показал кадры с закрытой вечеринки, куда десятки людей пришли без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Съемка в репортаже сделана скрытой камерой.Журналисты связались с одним из организаторов вечеринок, его представили как коллекционера. Мужчина, голос которого был изменён, рассказал о том, что присутствовал на ужинах в ресторанах, в которых принимали участие ряд членов французского правительства.Префектура полиции Парижа подтвердила, что открыла расследование, чтобы установить организаторов и участников подпольных вечеринок.По распоряжению властей, бары, кафе и рестораны остаются закрытыми во Франции с конца октября из-за эпидемии коронавируса.Штраф за нарушение ограничений составляет 135 евро. Организаторам подпольных вечеринок может грозить до одного года тюрьмы и штраф 15 тысяч евро.
https://ria.ru/20210403/france-1604030787.html
https://ria.ru/20210313/paris-1601060944.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/15176/21/151762188_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_20f2fab180f32cd4771b9b9368010155.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, жеральд дарманен, коронавирусы, министерство внутренних дел франции, франция, париж, в мире

Французских министров заподозрили в участии в подпольных вечеринках

21:59 04.04.2021 (обновлено: 22:28 04.04.2021)
 
© http://www.pictureninja.comНочной Париж
Ночной Париж - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© http://www.pictureninja.com
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 4 апр - РИА Новости. Глава МВД Франции Жеральд Дарманен поручил префекту полиции Парижа проверить достоверность информации СМИ, которые сообщали об участии ряда французских министров в подпольных вечеринках в ресторанах, которые должны быть закрыты из-за пандемии коронавируса.
"Я попросил префекта полиции Парижа проверить достоверность сообщенных фактов, чтобы, если они подтвердятся, привлечь к ответственности организаторов и участников этих тайных обедов", - написал Дарманен в Twitter.
В репортаже, который вышел на телеканале M6, идёт речь о якобы действующем подпольном ресторане, расположенном в дорогом районе Парижа. Там ни официанты, ни клиенты не носят маски. Также телеканал показал кадры с закрытой вечеринки, куда десятки людей пришли без масок и не соблюдают социальную дистанцию. Съемка в репортаже сделана скрытой камерой.
Журналисты связались с одним из организаторов вечеринок, его представили как коллекционера. Мужчина, голос которого был изменён, рассказал о том, что присутствовал на ужинах в ресторанах, в которых принимали участие ряд членов французского правительства.
Жители Франции в помещении национального велодрома недалеко от Парижа, используемого в качестве центра вакцинации против Covid-19 - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 08:00
Отчаянное положение во Франции: Макрон надеется только на вакцину
Префектура полиции Парижа подтвердила, что открыла расследование, чтобы установить организаторов и участников подпольных вечеринок.
По распоряжению властей, бары, кафе и рестораны остаются закрытыми во Франции с конца октября из-за эпидемии коронавируса.
Штраф за нарушение ограничений составляет 135 евро. Организаторам подпольных вечеринок может грозить до одного года тюрьмы и штраф 15 тысяч евро.
Участники акции протеста, которые требуют открытия культурных мест и театров во Франции - РИА Новости, 1920, 13.03.2021
13 марта, 13:23
Эвакуация пациентов из Парижа: как Франция выживает в эпоху пандемии
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Жеральд ДарманенКоронавирусыМинистерство внутренних дел ФранцииФранцияПарижВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31АКРА предупредило о рисках оттока вкладов для ряда банков
04:20Россиянам рассказали о пользе негатива
04:16BI: Россия получила современный флот, способный противостоять НАТО
04:01СМИ: в Австралии восемь человек пострадали при взрыве на лодке
03:23СМИ: в России тестируют новый способ ограничения скорости
03:19Источник рассказал, когда завершатся испытания носителя "Посейдонов"
03:15Ученые РАН считают, что космонавты на МКС идеализируют астронавтов
03:12Врач рассказал, как отличить плохого доктора от хорошего
03:08Гинцбург: Евросоюз не пускает "Спутник V" на свой рынок из-за конкуренции
03:06Все хабаровские школы получили сообщения о минировании
03:03В МИД усомнились в надежности доллара из-за политики США
03:00В АТОР спрогнозировали, когда российские туристы смогут попасть в Европу
02:49Кураев прокомментировал решение патриарха Кирилла о его сане
02:38У берегов Сахалина нашли тело пропавшего водолаза
02:29В Гуантанамо закрыли один из самых засекреченных объектов
02:26Спикер Рады раскритиковал указ Зеленского о санкциях
02:17Химик заметил на латвийском ТВ формулу амфетамина в новости про вакцину
02:17Юрист назвал случаи, когда ваш банковский счет может быть заблокирован
02:08В Госдуме раскрыли планы по развитию антиалкогольной стратегии
02:03Близкие Заворотнюк рассказали о "второй жизни" актрисы
Лента новостейМолния