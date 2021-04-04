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В Подмосковье "заминировали" детские сады и больницы
В Подмосковье "заминировали" детские сады и больницы
Детские сады, больницы и магазины "заминировали" в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:08
2021-04-04T12:08
пятерочка (сеть магазинов)
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Детские сады, больницы и магазины "заминировали" в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Московская область - угроза взрыва всех детских садов, больниц, магазинов "Пятерочка", "Дикси", "Магнит", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что эвакуация не проводится.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
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пятерочка (сеть магазинов), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия

В Подмосковье "заминировали" детские сады и больницы

12:08 04.04.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Детские сады, больницы и магазины "заминировали" в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Московская область - угроза взрыва всех детских садов, больниц, магазинов "Пятерочка", "Дикси", "Магнит", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что эвакуация не проводится.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".
Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.
Мэрия горда Новосибирска - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 09:42
Работников мэрии Новосибирска эвакуировали из-за данных о минировании
 
Пятерочка (сеть магазинов)Госдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Московская область (Подмосковье)Происшествия
 
 
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