https://ria.ru/20210404/minirovanie-1604159148.html

В Подмосковье "заминировали" детские сады и больницы

В Подмосковье "заминировали" детские сады и больницы

Детские сады, больницы и магазины "заминировали" в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T12:08

2021-04-04T12:08

2021-04-04T12:08

пятерочка (сеть магазинов)

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Детские сады, больницы и магазины "заминировали" в Подмосковье, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона."Московская область - угроза взрыва всех детских садов, больниц, магазинов "Пятерочка", "Дикси", "Магнит", - сказал собеседник агентства.Отмечается, что эвакуация не проводится.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, самолеты, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу. По данным ФСБ, "почтовые террористы" перебрали ряд зарубежных сервисов для массовой рассылки сообщений о "минировании".Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев заявил в середине марта, что за последние несколько лет зафиксировано 16 тысяч ложных сообщений о минировании объектов в России, основная масса из которых приходит из-за рубежа: Германии, Франции, США, Бельгии, Нидерландов, Японии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/novosibirsk-1603567615.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пятерочка (сеть магазинов), госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московская область (подмосковье), происшествия