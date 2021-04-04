https://ria.ru/20210404/london-1604184756.html

В Лондоне во время субботних демонстраций задержали более ста человек

В Лондоне во время субботних демонстраций задержали более ста человек

Более 100 человек были задержаны в ходе субботних акций протеста в Лондоне, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T17:25

2021-04-04T17:25

2021-04-04T17:25

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ЛОНДОН, 4 апр - РИА Новости, Мария Табак. Более 100 человек были задержаны в ходе субботних акций протеста в Лондоне, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда."В общей сложности 107 человек были задержаны в рамках полицейской операции на акциях протеста в центре Лондона в субботу, 3 апреля. Речь идет о различных правонарушениях, включая нарушения правил мирного протеста, беспорядки с применением насилия, нападения на полицейских и нарушение антиковидного законодательства. Одна женщина задержана по подозрению во владении оружием", - говорится в сообщении.Скотланд-Ярд отмечает, что, тогда как абсолютное большинство участников акций протеста вели себя корректно и соблюдали правила, некоторые отказывались прислушаться к просьбам сотрудников правоохранительных органов, в результате чего тем пришлось произвести задержания.В субботу в Лондоне прошла демонстрация против закона о расширении полномочий сотрудников правоохранительных органов KillTheBill: ее участники дошли от Гайд-парка до Парламентской площади, а затем перемещались по центральным улицам и площадям. По разным оценкам, в акции приняли участие от 2 до 4 тысяч человек.Также на Трафальгарской площади прошел митинг против сексуального харасмента в отношении женщин. Многие участницы митинга потом приняли участие и в KillTheBill.Акции KillTheBill прошли и в нескольких других английских городах, в том числе в Ньюкасле, Ливерпуле и Портсмуте. Власти этих городов также сообщают о нескольких десятках задержанных.В Лондоне различные демонстрации проходят практически каждые выходные. Во время локдауна митинги проводились реже, однако с постепенной отменой коронавирусных ограничений акции протеста также возобновятся. При этом в Великобритании, в отличие от Европы, демонстрации редко сопровождаются насилием. Повышенное внимание полиции и прессы к КillTheBill связано с тем, что 21 марта аналогичная акция протеста в Бристоле обернулась беспорядками: левые и анархисты начали поливать краской полицейских, бросать в них пиротехнику, подожгли полицейские автомобили и выбили окна в участке. Тогда пострадали около 20 стражей порядка, были задержаны 25 человек.Все последующие акции, как в Бристоле, так и в других городах Англии, впрочем, прошли мирно и были менее многочисленными.

https://ria.ru/20210403/zaderzhaniya-1604131761.html

https://ria.ru/20210403/belfast-1604103180.html

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бристоль (город)

лондон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

скотленд-ярд, портсмут , великобритания, бристоль (город), лондон, в мире