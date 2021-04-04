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Вакцина "Спутник Лайт" сможет вдвое снизить риск заражения коронавирусом
Вакцина "Спутник Лайт" сможет вдвое снизить риск заражения коронавирусом
Вакцина "Спутник Лайт" снижает риск заболевания COVID-19 в два раза, заявил директор Национального центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T13:52
2021-04-04T15:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" снижает риск заболевания COVID-19 в два раза, заявил директор Национального центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.По словам ученого, использование вакцины поможет разгрузить медицинские стационары от большого потока заболевших.В конце марта Минздрав получил документы на регистрацию "лайт-версии" вакцины от коронавируса "Спутник V". Как и первый препарат, его разработали специалисты Центра имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас продолжается третья фаза испытаний.Схема подразумевает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. Предполагается, что иммунитет после вакцинации будет сохраняться три-четыре месяца, а его эффективность составит около 85 процентов.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, общество

Вакцина "Спутник Лайт" сможет вдвое снизить риск заражения коронавирусом

13:52 04.04.2021 (обновлено: 15:24 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины от COVID-19 Спутник Лайт - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" снижает риск заболевания COVID-19 в два раза, заявил директор Национального центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Если вариант "Лайт", который представляет собой первый компонент вакцины "Спутник V", использовать отдельно без второй вакцинации, то это дает возможность снизить заболевание данной инфекцией процентов на 50, а то и на 60", — сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
По словам ученого, использование вакцины поможет разгрузить медицинские стационары от большого потока заболевших.
В конце марта Минздрав получил документы на регистрацию "лайт-версии" вакцины от коронавируса "Спутник V". Как и первый препарат, его разработали специалисты Центра имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас продолжается третья фаза испытаний.
Схема подразумевает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. Предполагается, что иммунитет после вакцинации будет сохраняться три-четыре месяца, а его эффективность составит около 85 процентов.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургРоссийский фонд прямых инвестицийОбщество
 
 
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