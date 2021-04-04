https://ria.ru/20210404/lite-1604168713.html

Вакцина "Спутник Лайт" сможет вдвое снизить риск заражения коронавирусом

Вакцина "Спутник Лайт" сможет вдвое снизить риск заражения коронавирусом

Вакцина "Спутник Лайт" снижает риск заболевания COVID-19 в два раза, заявил директор Национального центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T13:52

2021-04-04T13:52

2021-04-04T15:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

российский фонд прямых инвестиций

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600742759_0:447:2730:1983_1920x0_80_0_0_c7feaab084d5b15e9567420a3136ebea.jpg

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Вакцина "Спутник Лайт" снижает риск заболевания COVID-19 в два раза, заявил директор Национального центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.По словам ученого, использование вакцины поможет разгрузить медицинские стационары от большого потока заболевших.В конце марта Минздрав получил документы на регистрацию "лайт-версии" вакцины от коронавируса "Спутник V". Как и первый препарат, его разработали специалисты Центра имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на платформе аденовирусных векторов человека. Сейчас продолжается третья фаза испытаний.Схема подразумевает только один укол (первый компонент "Спутника V") и более короткий период выработки антител. Предполагается, что иммунитет после вакцинации будет сохраняться три-четыре месяца, а его эффективность составит около 85 процентов.

https://ria.ru/20210402/vaktsina-1603911577.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, российский фонд прямых инвестиций, общество