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Bloomberg назвало страны-лидеры постпандемийного мира
Bloomberg назвало страны-лидеры постпандемийного мира
В 2021 году мир будет быстро восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако некоторые страны могут отстать от тренда, предупредили... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T20:43
2021-04-04T22:03
россия
кристалина георгиева
мвф
великобритания
франция
германия
китай
бразилия
япония
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В 2021 году мир будет быстро восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако некоторые страны могут отстать от тренда, предупредили эксперты Bloomberg. В качестве лидеров "постпандемийного" мира агентство назвало США и Китай. Вашингтон будет локомотивом восстановления за счет триллионов долларов, потраченных на бюджетное стимулирование. Успех Пекина объясняется эффективной борьбой с пандемией внутри страны. В публикации отмечается, что рост мировой экономики будет рекордным с 1960-х годов и составит 6,9%. Однако такие темпы восстановления будут не во всех странах из-за разных темпов вакцинации и доступности препаратов. Среди отстающих окажутся развивающиеся страны и Евросоюз, прежде всего Франция и Италия, считают эксперты агентства. "Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности. Слишком много стран отстают", — цитирует агентство главу МВФ Кристалину Георгиеву. Эксперты ожидают, что некоторым странам понадобится несколько лет, чтобы вернуться на доковидный уровень. Особенно сильно пострадают государства, делающие в экономике упор на туризм. В первом квартале этого года мировая экономика показала рост на 1,3%. Высокие темпы роста отмечаются в США, в то время как во Франции, Германии, Италии, Великобритании и Японии наблюдается сокращение ВВП. Россия, Бразилия и Индия пока уступают по темпам роста Китаю. Среди факторов, влияющих на темпы восстановления экономики, эксперты назвали скорость вакцинации населения от коронавируса и монетарную политику. Так, по мнению главного экономиста JPMorgan Chase Брюса Касмана, в 2020 году в большинстве стран, включая Россию, Турцию и Бразилию, для борьбы с кризисом снизили ключевые ставки ЦБ. Но теперь там стали ужесточать монетарную политику, чтобы не допустить ускорения инфляции или оттока капитала.Ранее Bloomberg отметило ускорение восстановления российской экономики на фоне более мягких антикоронавирусных мер, а также меньшего ущерба от пандемии по сравнению с другими странами. Агентство прогнозировало возвращение к докризисным показателям к четвертому кварталу этого года. Всемирный банк, в свою очередь, улучшил прогноз по росту российского ВВП на этот и следующий год до 2,9 и 3,2%. Минэкономразвития ожидает экономический рост в этом году на уровне 3,3%.
https://ria.ru/20210323/vaktsina-1602380860.html
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60
россия, кристалина георгиева, мвф, великобритания, франция, германия, китай, бразилия, япония, италия, сша, экономика

Bloomberg назвало страны-лидеры постпандемийного мира

20:43 04.04.2021 (обновлено: 22:03 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПостер с фотографией девушки в защитной маске в Красноярске
Постер с фотографией девушки в защитной маске в Красноярске - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. В 2021 году мир будет быстро восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, однако некоторые страны могут отстать от тренда, предупредили эксперты Bloomberg.
В качестве лидеров "постпандемийного" мира агентство назвало США и Китай. Вашингтон будет локомотивом восстановления за счет триллионов долларов, потраченных на бюджетное стимулирование. Успех Пекина объясняется эффективной борьбой с пандемией внутри страны.
В публикации отмечается, что рост мировой экономики будет рекордным с 1960-х годов и составит 6,9%. Однако такие темпы восстановления будут не во всех странах из-за разных темпов вакцинации и доступности препаратов. Среди отстающих окажутся развивающиеся страны и Евросоюз, прежде всего Франция и Италия, считают эксперты агентства.
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"Вакцины пока доступны не всем и не везде. Слишком много людей продолжают сталкиваться с потерей рабочих мест и ростом бедности. Слишком много стран отстают", — цитирует агентство главу МВФ Кристалину Георгиеву.
Эксперты ожидают, что некоторым странам понадобится несколько лет, чтобы вернуться на доковидный уровень. Особенно сильно пострадают государства, делающие в экономике упор на туризм.
В первом квартале этого года мировая экономика показала рост на 1,3%. Высокие темпы роста отмечаются в США, в то время как во Франции, Германии, Италии, Великобритании и Японии наблюдается сокращение ВВП. Россия, Бразилия и Индия пока уступают по темпам роста Китаю.
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РБК: госрасходы России стали рекордными за всю постсоветскую историю
Среди факторов, влияющих на темпы восстановления экономики, эксперты назвали скорость вакцинации населения от коронавируса и монетарную политику. Так, по мнению главного экономиста JPMorgan Chase Брюса Касмана, в 2020 году в большинстве стран, включая Россию, Турцию и Бразилию, для борьбы с кризисом снизили ключевые ставки ЦБ. Но теперь там стали ужесточать монетарную политику, чтобы не допустить ускорения инфляции или оттока капитала.
Ранее Bloomberg отметило ускорение восстановления российской экономики на фоне более мягких антикоронавирусных мер, а также меньшего ущерба от пандемии по сравнению с другими странами. Агентство прогнозировало возвращение к докризисным показателям к четвертому кварталу этого года.
Всемирный банк, в свою очередь, улучшил прогноз по росту российского ВВП на этот и следующий год до 2,9 и 3,2%. Минэкономразвития ожидает экономический рост в этом году на уровне 3,3%.
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РоссияКристалина ГеоргиеваМВФВеликобританияФранцияГерманияКитайБразилияЯпонияИталияСШАЭкономика
 
 
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