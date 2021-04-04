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На Сахалине семь человек провалились под лед на снегоходе
На Сахалине семь человек провалились под лед на снегоходе
Семь человек, среди которых были дети, в воскресенье провалились под лед на снегоходе на Сахалине, сообщается на сайте главного управления МЧС России по... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T08:33
2021-04-04T08:33
2021-04-04T08:43
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сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 апр - РИА Новости. Семь человек, среди которых были дети, в воскресенье провалились под лед на снегоходе на Сахалине, сообщается на сайте главного управления МЧС России по Сахалинской области."Сегодня днём, оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация, что на озере Тунайча (Корсаковский район) под лед провалился снегоход с санями, на котором находились семь человек, в том числе двое детей", - говорится в сообщении.В МЧС сообщили, что прибывшие на место спасатели, подняли пострадавших на борт судна на воздушной подушке "Хивус" и доставили в санаторий "Лесное озеро".Состояние шестерых человек оценивается как удовлетворительное, один мужчина без сознания доставлен в сахалинскую областную клиническую больницу, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20210404/seld-1604142491.html
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сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалинская область, происшествия