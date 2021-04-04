https://ria.ru/20210404/kuvalda-1604182232.html

Украинская армия для Донбасса не щит, а кувалда, считает депутат Госдумы

Украинская армия для Донбасса не щит, а кувалда, считает депутат Госдумы

Действия ВС Украины в Донбассе не имеют ничего общего с защитой или обороной, украинская армия скорее кувалда над головами жителей юго-востока Украины, чем щит, РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T16:50

2021-04-04T16:50

2021-04-04T16:50

руслан хомчак

донбасс

вооруженные силы украины

госдума рф

нато

европа

украина

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Действия ВС Украины в Донбассе не имеют ничего общего с защитой или обороной, украинская армия скорее кувалда над головами жителей юго-востока Украины, чем щит, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала "настоящим щитом" Европы, а вступление страны в НАТО укрепит не только Украину, но и альянс."Хомчак явно следует традиции своих предшественников – министра обороны Украины Гелетея (бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей - ред.), начальника Генштаба ВСУ Муженко (бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко - ред.), секретаря СНБО Турчинова (бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов - ред.), а также их начальника – экс-президента (Петра - ред.) Порошенко. В свое время эти государственные и военные деятели сделали много нелепых и комичных заявлений: обещали устроить военный парад ВСУ в Севастополе, обвиняли Россию в применении ядерного оружия и нанесении ударов из космоса. Но, конечно, больше всех заявление Хомчака перекликается с высказыванием Порошенко об украинской армии как "самой сильной в Европе", - сказала РИА Новости Панина.К сожалению, отмечает парламентарий, помимо комического эффекта, который несут такие высказывания, есть и повод для тревожный раздумий. Нынешние действия ВСУ в Донбассе, по словам Паниной, не имеют никакого отношения к защите или обороне, украинские силы в регионе в три раза превосходят по численности ополченцев и представляют собой "не щит, а кувалду, которой киевский режим размахивает над головами жителей Донбасса".

https://ria.ru/20210327/voyna-1603080780.html

https://ria.ru/20210404/kosachev-1604161864.html

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руслан хомчак, донбасс, вооруженные силы украины, госдума рф, нато, европа, украина, в мире