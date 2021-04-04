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Украинская армия для Донбасса не щит, а кувалда, считает депутат Госдумы
Украинская армия для Донбасса не щит, а кувалда, считает депутат Госдумы
Действия ВС Украины в Донбассе не имеют ничего общего с защитой или обороной, украинская армия скорее кувалда над головами жителей юго-востока Украины, чем щит, РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T16:50
2021-04-04T16:50
руслан хомчак
донбасс
вооруженные силы украины
госдума рф
нато
европа
украина
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Действия ВС Украины в Донбассе не имеют ничего общего с защитой или обороной, украинская армия скорее кувалда над головами жителей юго-востока Украины, чем щит, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала "настоящим щитом" Европы, а вступление страны в НАТО укрепит не только Украину, но и альянс."Хомчак явно следует традиции своих предшественников – министра обороны Украины Гелетея (бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей - ред.), начальника Генштаба ВСУ Муженко (бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко - ред.), секретаря СНБО Турчинова (бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов - ред.), а также их начальника – экс-президента (Петра - ред.) Порошенко. В свое время эти государственные и военные деятели сделали много нелепых и комичных заявлений: обещали устроить военный парад ВСУ в Севастополе, обвиняли Россию в применении ядерного оружия и нанесении ударов из космоса. Но, конечно, больше всех заявление Хомчака перекликается с высказыванием Порошенко об украинской армии как "самой сильной в Европе", - сказала РИА Новости Панина.К сожалению, отмечает парламентарий, помимо комического эффекта, который несут такие высказывания, есть и повод для тревожный раздумий. Нынешние действия ВСУ в Донбассе, по словам Паниной, не имеют никакого отношения к защите или обороне, украинские силы в регионе в три раза превосходят по численности ополченцев и представляют собой "не щит, а кувалду, которой киевский режим размахивает над головами жителей Донбасса".
https://ria.ru/20210327/voyna-1603080780.html
https://ria.ru/20210404/kosachev-1604161864.html
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руслан хомчак, донбасс, вооруженные силы украины, госдума рф, нато, европа, украина, в мире

Украинская армия для Донбасса не щит, а кувалда, считает депутат Госдумы

16:50 04.04.2021
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБронетехника ВСУ
Бронетехника ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Действия ВС Украины в Донбассе не имеют ничего общего с защитой или обороной, украинская армия скорее кувалда над головами жителей юго-востока Украины, чем щит, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала "настоящим щитом" Европы, а вступление страны в НАТО укрепит не только Украину, но и альянс.
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"Хомчак явно следует традиции своих предшественников – министра обороны Украины Гелетея (бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей - ред.), начальника Генштаба ВСУ Муженко (бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко - ред.), секретаря СНБО Турчинова (бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов - ред.), а также их начальника – экс-президента (Петра - ред.) Порошенко. В свое время эти государственные и военные деятели сделали много нелепых и комичных заявлений: обещали устроить военный парад ВСУ в Севастополе, обвиняли Россию в применении ядерного оружия и нанесении ударов из космоса. Но, конечно, больше всех заявление Хомчака перекликается с высказыванием Порошенко об украинской армии как "самой сильной в Европе", - сказала РИА Новости Панина.
К сожалению, отмечает парламентарий, помимо комического эффекта, который несут такие высказывания, есть и повод для тревожный раздумий. Нынешние действия ВСУ в Донбассе, по словам Паниной, не имеют никакого отношения к защите или обороне, украинские силы в регионе в три раза превосходят по численности ополченцев и представляют собой "не щит, а кувалду, которой киевский режим размахивает над головами жителей Донбасса".
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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Все это очень сильно напоминает поведение (бывшего президента Грузии Михаила - ред.) Саакашвили, атаковавшего Южную Осетию, а затем в панике пытавшегося проглотить собственный галстук. Жаль, что его опыт, похоже, ничему не научил нынешних украинских военачальников.

Депутат Госдумы РФ Елена Панина
Елена Панина
член комитета Госдумы по международным делам
 
Руслан ХомчакДонбассВооруженные силы УкраиныГосдума РФНАТОЕвропаУкраинаВ мире
 
 
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