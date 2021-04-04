Украинская армия для Донбасса не щит, а кувалда, считает депутат Госдумы
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБронетехника ВСУ
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Действия ВС Украины в Донбассе не имеют ничего общего с защитой или обороной, украинская армия скорее кувалда над головами жителей юго-востока Украины, чем щит, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что украинская армия стала "настоящим щитом" Европы, а вступление страны в НАТО укрепит не только Украину, но и альянс.
"Хомчак явно следует традиции своих предшественников – министра обороны Украины Гелетея (бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей - ред.), начальника Генштаба ВСУ Муженко (бывший глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко - ред.), секретаря СНБО Турчинова (бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов - ред.), а также их начальника – экс-президента (Петра - ред.) Порошенко. В свое время эти государственные и военные деятели сделали много нелепых и комичных заявлений: обещали устроить военный парад ВСУ в Севастополе, обвиняли Россию в применении ядерного оружия и нанесении ударов из космоса. Но, конечно, больше всех заявление Хомчака перекликается с высказыванием Порошенко об украинской армии как "самой сильной в Европе", - сказала РИА Новости Панина.
К сожалению, отмечает парламентарий, помимо комического эффекта, который несут такие высказывания, есть и повод для тревожный раздумий. Нынешние действия ВСУ в Донбассе, по словам Паниной, не имеют никакого отношения к защите или обороне, украинские силы в регионе в три раза превосходят по численности ополченцев и представляют собой "не щит, а кувалду, которой киевский режим размахивает над головами жителей Донбасса".
Все это очень сильно напоминает поведение (бывшего президента Грузии Михаила - ред.) Саакашвили, атаковавшего Южную Осетию, а затем в панике пытавшегося проглотить собственный галстук. Жаль, что его опыт, похоже, ничему не научил нынешних украинских военачальников.