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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210404/kuraev-1604205691.html
Патриарх дал Кураеву шанс переосмыслить свою позицию, считает священник
Патриарх дал Кураеву шанс переосмыслить свою позицию, считает священник
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал протодиакону Андрею Кураеву шанс переосмыслить свою позицию, введя мораторий на вступление в силу решения церковного... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T21:31
2021-04-04T21:33
религия и мировоззрение
андрей кураев
патриарх кирилл (владимир гундяев)
русская православная церковь
московская духовная академия
москва
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал протодиакону Андрею Кураеву шанс переосмыслить свою позицию, введя мораторий на вступление в силу решения церковного суда об извержении его из священного сана, заявил РИА Новости член епархиального суда Москвы, профессор Московской духовной академии (МДА), доктор церковной истории, протоиерей Владислав Цыпин.В воскресенье патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы об отказе в пересмотре дела об извержении из священного сана Кураева, но ввел мораторий на его вступление в силу "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви". Резолюция патриарха Кирилла опубликована на сайте Московской городской епархии РПЦ. Кураев окончил Московскую духовную семинарию, несколько лет работал референтом патриарха Алексия II, стал профессором богословия, занимался преподавательской и общественной деятельностью, в последние годы резко критиковал РПЦ и ее священноначалие."Как я понимаю, патриарх Кирилл утверждает, то есть находит (решение суда – ред.) основательным. Но время вступления его в действие откладывает, не обозначая сроков. Патриарх Кирилл имеет власть своей волей изменить санкцию. Получается, патриарх дает Кураеву шанс", - сказал Цыпин.Священник провел аналогию работы церковного суда со светским. "Светским судом может быть вынесен приговор, например, о смертной казни и утвержден соответствующей инстанцией, а потом на его исполнение вводится мораторий. Тогда появляется возможность для помилования. То есть патриарх может "помиловать", если обнаружит, что есть готовность, как сказано в документе, к "переосмыслению позиции". В какой форме это переосмысление должно произойти – обращением к патриарху или публичным заявлением – неизвестно", - пояснил Цыпин.Он отметил, что за время работы в епархиальном суде Москвы он не встречался с практикой, когда на вступление решения суда в силу налагается мораторий. "В течение последних десяти лет, пока действует наш суд, я случаев моратория на публикацию решения суда не наблюдал. Возможно, такое было в других епархиях (правящий архиерей в Московской городской епархии – патриарх Московский и вся Руси Кирилл – ред.)", - заключил собеседник агентства.Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях известного своими критическими высказываниями в адрес РПЦ протодиакона Кураева и постановил лишить его сана. Суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности, об обвинениях РПЦ в "организации раскола". После этого Кураев сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Епархиальный суд 4 марта 2021 года постановил, что нет оснований для пересмотра его предыдущего решения.
https://ria.ru/20210119/kuraev-1593707177.html
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андрей кураев, патриарх кирилл (владимир гундяев), русская православная церковь, московская духовная академия, москва

Патриарх дал Кураеву шанс переосмыслить свою позицию, считает священник

21:31 04.04.2021 (обновлено: 21:33 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр КряжевАндрей Кураев
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал протодиакону Андрею Кураеву шанс переосмыслить свою позицию, введя мораторий на вступление в силу решения церковного суда об извержении его из священного сана, заявил РИА Новости член епархиального суда Москвы, профессор Московской духовной академии (МДА), доктор церковной истории, протоиерей Владислав Цыпин.
В воскресенье патриарх Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы об отказе в пересмотре дела об извержении из священного сана Кураева, но ввел мораторий на его вступление в силу "на время, которое предоставляется протодиакону Андрею для переосмысления своей позиции и возвращения на путь Церкви". Резолюция патриарха Кирилла опубликована на сайте Московской городской епархии РПЦ. Кураев окончил Московскую духовную семинарию, несколько лет работал референтом патриарха Алексия II, стал профессором богословия, занимался преподавательской и общественной деятельностью, в последние годы резко критиковал РПЦ и ее священноначалие.
Андрей Кураев - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
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"Как я понимаю, патриарх Кирилл утверждает, то есть находит (решение суда – ред.) основательным. Но время вступления его в действие откладывает, не обозначая сроков. Патриарх Кирилл имеет власть своей волей изменить санкцию. Получается, патриарх дает Кураеву шанс", - сказал Цыпин.
Священник провел аналогию работы церковного суда со светским. "Светским судом может быть вынесен приговор, например, о смертной казни и утвержден соответствующей инстанцией, а потом на его исполнение вводится мораторий. Тогда появляется возможность для помилования. То есть патриарх может "помиловать", если обнаружит, что есть готовность, как сказано в документе, к "переосмыслению позиции". В какой форме это переосмысление должно произойти – обращением к патриарху или публичным заявлением – неизвестно", - пояснил Цыпин.
Он отметил, что за время работы в епархиальном суде Москвы он не встречался с практикой, когда на вступление решения суда в силу налагается мораторий. "В течение последних десяти лет, пока действует наш суд, я случаев моратория на публикацию решения суда не наблюдал. Возможно, такое было в других епархиях (правящий архиерей в Московской городской епархии – патриарх Московский и вся Руси Кирилл – ред.)", - заключил собеседник агентства.
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30 декабря 2020, 18:52Религия и мировоззрение
Эксперт объяснил, почему претензии Кураева к церковному суду неуместны
Епархиальный суд Москвы в декабре 2020 года рассмотрел сообщения о церковных правонарушениях известного своими критическими высказываниями в адрес РПЦ протодиакона Кураева и постановил лишить его сана. Суд установил в заявлениях Кураева "признаки хулы на Церковь". В решении суда говорится о признаках клеветнической деятельности клирика, в частности, об обвинениях РПЦ в "организации раскола". После этого Кураев сообщил, что подал патриарху Кириллу прошение о проведении повторного заседания епархиального суда по вопросу о лишении сана. Епархиальный суд 4 марта 2021 года постановил, что нет оснований для пересмотра его предыдущего решения.
 
Религия и мировоззрениеАндрей КураевПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьМосковская духовная академияМосква
 
 
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