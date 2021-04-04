https://ria.ru/20210404/kuban-1604163171.html

В ДТП на Кубани погибли женщина и шестимесячный ребенок

В ДТП на Кубани погибли женщина и шестимесячный ребенок

Женщина и 6-месячный ребенок погибли, ещё пятеро человек оказались в больнице в результате ДТП, произошедшего в кубанской станице в ночь на воскресенье,... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T12:55

2021-04-04T12:55

2021-04-04T13:11

угибдд

новокубанский район

армавир

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 4 апр - РИА Новости. Женщина и 6-месячный ребенок погибли, ещё пятеро человек оказались в больнице в результате ДТП, произошедшего в кубанской станице в ночь на воскресенье, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю."По предварительным данным, 4 апреля около 00:05 часов, в станице Бесскорбной Новокубанского района, на пересечении улиц Лукьянова и Московской водитель автомобиля "ВАЗ", не предоставил преимущество двигающемуся по главной дороге автомобилю "Митсубиси" и допустил столкновение. В результате ДТП шестимесячный ребенок и 43 летняя женщина, которые находились в автомобиле "ВАЗ" от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля "ВАЗ", а также пассажиры 20-летняя девушка, девятилетний мальчик, 16-летняя девочка и водитель автомобиля "Митсубиси" доставлены в больницу города Армавира с травмами различной тяжести", - говорится в сообщении.В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В частности, автоинспекторы уже выяснили, что за рулем автомобиля "ВАЗ" находился водитель 8-месячным со стажем, добавляется в релизе.

https://ria.ru/20210404/dtp-1604149307.html

новокубанский район

армавир

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

угибдд, новокубанский район, армавир, краснодарский край, происшествия