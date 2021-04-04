В ДТП на Кубани погибли женщина и шестимесячный ребенок
12:55 04.04.2021 (обновлено: 13:11 04.04.2021)
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краюНа месте ДТП в станице Бесскорбной Новокубанского района Краснодарского края
© Фото : УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю
КРАСНОДАР, 4 апр - РИА Новости. Женщина и 6-месячный ребенок погибли, ещё пятеро человек оказались в больнице в результате ДТП, произошедшего в кубанской станице в ночь на воскресенье, сообщает УГИБДД по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, 4 апреля около 00:05 часов, в станице Бесскорбной Новокубанского района, на пересечении улиц Лукьянова и Московской водитель автомобиля "ВАЗ", не предоставил преимущество двигающемуся по главной дороге автомобилю "Митсубиси" и допустил столкновение. В результате ДТП шестимесячный ребенок и 43 летняя женщина, которые находились в автомобиле "ВАЗ" от полученных травм скончались на месте. Водитель автомобиля "ВАЗ", а также пассажиры 20-летняя девушка, девятилетний мальчик, 16-летняя девочка и водитель автомобиля "Митсубиси" доставлены в больницу города Армавира с травмами различной тяжести", - говорится в сообщении.
В настоящий момент правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего. В частности, автоинспекторы уже выяснили, что за рулем автомобиля "ВАЗ" находился водитель 8-месячным со стажем, добавляется в релизе.