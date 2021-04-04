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Позиция Европы по Донбассу лишь "подливает масла в огонь", заявил Косачев
Позиция Европы по Донбассу лишь "подливает масла в огонь", заявил Косачев
Позиция европейских стран по конфликту на юго-востоке Украины лишь "подливает масла в огонь", считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T12:40
2021-04-04T12:40
ситуация в днр и лнр
донбасс
константин косачев
франция
германия
украина
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Позиция европейских стран по конфликту на юго-востоке Украины лишь "подливает масла в огонь", считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Министры иностранных дел Франции и Германии высказались накануне по ситуации на юго-востоке Украины, выразив обеспокоенность увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на Донбассе стабилизировалась. Стороны заявили, что крайне внимательно следят за ситуацией, "в частности за передвижениями российских войск", и призывают стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности, подтверждают поддержку "суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", написал сенатор в Facebook.При этом Косачев подчеркнул, что территориальная целостность Украины, если не иметь ввиду Крым, - это общая позиция всех участников "нормандского формата". Вопрос - как этого добиться, отметил он. "И до тех пор, пока отмалчиваются западники, Киев будет читать такую позицию умолчания как карт-бланш на военную операцию, на восстановление территориальной целостности силой. Позиция же России - никакой силы, только прямой диалог между конфликтующими сторонами. Этого нет в заявлении двух министров, и в этом смысле оно не имеет добавленной стоимости, а только подливает масла в огонь конфликта", - отметил сенатор.Он также добавил, что последствия нынешней позиции Германии и Франции по ситуации в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, когда они акцентируют необходимость выполнения минских соглашений только Россией, "выводят из под какой-либо критики Украину и игнорируют жителей юго-востока".По словам законодателя, трагедию юго-востока можно было бы остановить еще в 2014 году, если бы европейцы выдержали данные действующему президенту Украины гарантии соблюдения конституции, "отказались признать госпереворот или хотя бы потребовали от новых властей Украины безукоснительного соблюдения наших общих европейских ценностей, где права людей, в том числе гуманитарные, но в равной степени социальные, экономические и политические - на первом месте".
https://ria.ru/20210403/dnr-1604096935.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, константин косачев, франция, германия, украина

Позиция Европы по Донбассу лишь "подливает масла в огонь", заявил Косачев

12:40 04.04.2021
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019 - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Позиция европейских стран по конфликту на юго-востоке Украины лишь "подливает масла в огонь", считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Министры иностранных дел Франции и Германии высказались накануне по ситуации на юго-востоке Украины, выразив обеспокоенность увеличением количества нарушений режима прекращения огня, в то время как с июля 2020 года ситуация на Донбассе стабилизировалась. Стороны заявили, что крайне внимательно следят за ситуацией, "в частности за передвижениями российских войск", и призывают стороны к сдержанности и немедленному снижению напряженности, подтверждают поддержку "суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", написал сенатор в Facebook.
"Внешне - нейтрально. Но при этом две шпильки в российскую сторону (передвижения войск и международно-признанные границы) и ни одной - в украинскую. Хотя именно вчера, тоже впервые с июля 2020 года, произошел украинский обстрел территории ДНР и погиб 6-летний ребенок. Но об этом ни слова", - отметил политик.
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При этом Косачев подчеркнул, что территориальная целостность Украины, если не иметь ввиду Крым, - это общая позиция всех участников "нормандского формата". Вопрос - как этого добиться, отметил он. "И до тех пор, пока отмалчиваются западники, Киев будет читать такую позицию умолчания как карт-бланш на военную операцию, на восстановление территориальной целостности силой. Позиция же России - никакой силы, только прямой диалог между конфликтующими сторонами. Этого нет в заявлении двух министров, и в этом смысле оно не имеет добавленной стоимости, а только подливает масла в огонь конфликта", - отметил сенатор.
Он также добавил, что последствия нынешней позиции Германии и Франции по ситуации в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, когда они акцентируют необходимость выполнения минских соглашений только Россией, "выводят из под какой-либо критики Украину и игнорируют жителей юго-востока".
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"Вот это по-настоящему чревато. И дело здесь не только в лицемерности подходов западников (Хорватии, Словении и Косово - можно, Южной Осетии, Абхазии, Крыму - ни в коем случае). Дело в том, что на юго-востоке Украины уже семь лет гибнут люди. Трагедию Югославии, начавшуюся в декабре 1991 года после внешнего признания независимости Хорватии и Словении, удалось остановить через 10 лет", - подчеркнул Косачев.

По словам законодателя, трагедию юго-востока можно было бы остановить еще в 2014 году, если бы европейцы выдержали данные действующему президенту Украины гарантии соблюдения конституции, "отказались признать госпереворот или хотя бы потребовали от новых властей Украины безукоснительного соблюдения наших общих европейских ценностей, где права людей, в том числе гуманитарные, но в равной степени социальные, экономические и политические - на первом месте".
 
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассКонстантин КосачевФранцияГерманияУкраина
 
 
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