https://ria.ru/20210404/koronavirus-1604152433.html
В России за сутки выписали 8212 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 8212 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 8 212 человек после лечения COVID-19, за все время - 4 204 081, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T11:03
2021-04-04T11:03
2021-04-04T18:15
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 212 человек после лечения COVID-19, за все время - 4 204 081, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 212 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 204 081", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 998, Санкт-Петербурге - 955, Подмосковье - 400.
https://rsport.ria.ru/20210403/zrenie-1604026131.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество