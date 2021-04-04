https://ria.ru/20210404/koronavirus-1604152433.html

В России за сутки выписали 8212 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 8212 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 8 212 человек после лечения COVID-19, за все время - 4 204 081, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T11:03

2021-04-04T11:03

2021-04-04T18:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 212 человек после лечения COVID-19, за все время - 4 204 081, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 212 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 204 081", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 998, Санкт-Петербурге - 955, Подмосковье - 400.

https://rsport.ria.ru/20210403/zrenie-1604026131.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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