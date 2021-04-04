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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210404/koronavirus-1604152433.html
В России за сутки выписали 8212 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 8212 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 8 212 человек после лечения COVID-19, за все время - 4 204 081, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T11:03
2021-04-04T18:15
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 212 человек после лечения COVID-19, за все время - 4 204 081, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 212 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 204 081", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 998, Санкт-Петербурге - 955, Подмосковье - 400.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки выписали 8212 переболевших COVID-19

11:03 04.04.2021 (обновлено: 18:15 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. За сутки в России выписаны 8 212 человек после лечения COVID-19, за все время - 4 204 081, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 8 212 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 204 081", - говорится в сообщении.
Зрение - РИА Новости, 1920, 03.04.2021
3 апреля, 07:00ЗОЖ
Врач рассказала, как коронавирус поражает глаза
В частности, в Москве - 998, Санкт-Петербурге - 955, Подмосковье - 400.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
 
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