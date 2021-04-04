https://ria.ru/20210404/koronavirus-1604152289.html

В России за сутки умерли 357 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 357 человек с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 357 смертей с COVID-19, за все время - 100 374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T11:02

2021-04-04T11:02

2021-04-04T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

ростовская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 357 смертей с COVID-19, за все время - 100 374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 357 смертей... За весь период по России умерли 100 374 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56, в Санкт-Петербурге - 28, Ростовской области - 15.

https://radiosputnik.ria.ru/20210403/vaktsinatsiya-1604110192.html

москва

ростовская область

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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