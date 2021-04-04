https://ria.ru/20210404/koronavirus-1604152289.html
В России за сутки умерли 357 человек с коронавирусом
В России за сутки умерли 357 человек с коронавирусом
За сутки в России подтверждены 357 смертей с COVID-19, за все время - 100 374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T11:02
2021-04-04T11:02
2021-04-04T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 357 смертей с COVID-19, за все время - 100 374, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 357 смертей... За весь период по России умерли 100 374 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 56, в Санкт-Петербурге - 28, Ростовской области - 15.
https://radiosputnik.ria.ru/20210403/vaktsinatsiya-1604110192.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, ростовская область, санкт-петербург