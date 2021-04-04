https://ria.ru/20210404/koronavirus-1604152052.html

В России выявили 8817 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8817 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России выявили 8817 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T11:01

2021-04-04T11:01

2021-04-04T13:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. За сутки в России выявили 8817 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил оперативный штаб.Накануне сообщалось о 9021 заболевшем. Темп прироста снизился до 0,19 процента. Умерли 357 человек, еще 8212 пациентов выписали из медучреждений.Больше всего новых пациентов в Москве — 1901 (днем ранее — 2011), Санкт-Петербурге — 711, а также в Подмосковье — 598; меньше всего в Магаданской области — один и Туве — два.Общее число заразившихся коронавирусом в России с начала пандемии достигло 4 580 894, из них скончались 100 374, выписаны 4 204 081.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 129,9 миллиона заболевших. По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 130,7 миллиона. Более 2,8 миллиона не удалось спасти.США, Бразилия, Индия и Франция оказались наиболее подвержены инфекции. Россия находится на пятом месте списка. Далее идут Великобритания, Италия, Турция, Испания и Германия.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19