https://ria.ru/20210404/komi-1604180977.html

В национальном парке в Коми погибли двое туристов

В национальном парке в Коми погибли двое туристов

Двое туристов погибли в национальном парке "Югыд Ва" в Республике Коми, следственные органы проводят проверку. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T16:33

2021-04-04T16:33

2021-04-04T16:33

печоры

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Двое туристов погибли в национальном парке "Югыд Ва" в Республике Коми, следственные органы проводят проверку."Третьего апреля в правоохранительные органы поступила информация о том, что на территории ФГБУ "Национальный парк "Югыд Ва" в районе базы "Озерная" (100 километров от города Печоры) находится туристическая группа из трех человек, из которых двое погибли", - говорится в сообщении СУСК по региону.Отмечается, что группа имела разрешение на посещение территории нацпарка. Связь с туристами отсутствует. К месту происшествия выдвинулись спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда ГАУ "СПАС-Коми"."По данному сообщению следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Коми организована процессуальная проверка. В рамках проверочных мероприятий устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - сообщает ведомство."Югыд Ва" (в переводе с языка коми - "Светлая вода") - один из самых больших национальных парков России, его площадь составляет около двух миллионов гектаров. Парк учрежден в 1994 году для сохранения первозданной природы Приполярного и Северного Урала. Значительная часть территории парка открыта для широкого посещения, там проложены туристические маршруты. Это самый большой в Европе массив первичных бореальных (северных) лесов, сохранившихся практически в ненарушенном состоянии. Парк "Югыд Ва" вместе с граничащей на юге территорией Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника образуют объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

https://ria.ru/20210403/osminog-1604025052.html

печоры

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

печоры, происшествия