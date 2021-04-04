https://ria.ru/20210404/kirov-1604166077.html

В Кирове обрушилась часть крыши спорткомплекса

В Кирове обрушилась часть крыши спорткомплекса

Часть крыши спорткомплекса обрушилась в Кирове во время детских соревнований, никто не пострадал, сообщает прокуратура Кировской области. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T13:28

2021-04-04T13:28

2021-04-04T13:30

кировская область

ленинский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/04/1604166024_0:206:767:637_1920x0_80_0_0_631d30a5f31fcbc77afe020cf0188817.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Часть крыши спорткомплекса обрушилась в Кирове во время детских соревнований, никто не пострадал, сообщает прокуратура Кировской области."Сегодня, 4 апреля, в Кирове во время детских соревнований произошло частичное обрушение крыши спорткомплекса "Вересники". По случайному стечению обстоятельств никто из детей не пострадал. По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопления мокрого снега и влаги на крыше комплекса", - говорится в сообщении.Прокуратура Кировской области организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного нахождения детей в помещениях спорткомплекса.На место происшествия выехал прокурор Ленинского района города Кирова Евгений Шиляев. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области.

https://ria.ru/20210403/mezhdurechensk-1604079479.html

кировская область

ленинский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, ленинский район, происшествия