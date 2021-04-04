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В Кирове обрушилась часть крыши спорткомплекса
В Кирове обрушилась часть крыши спорткомплекса
Часть крыши спорткомплекса обрушилась в Кирове во время детских соревнований, никто не пострадал, сообщает прокуратура Кировской области. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T13:28
2021-04-04T13:30
кировская область
ленинский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Часть крыши спорткомплекса обрушилась в Кирове во время детских соревнований, никто не пострадал, сообщает прокуратура Кировской области."Сегодня, 4 апреля, в Кирове во время детских соревнований произошло частичное обрушение крыши спорткомплекса "Вересники". По случайному стечению обстоятельств никто из детей не пострадал. По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопления мокрого снега и влаги на крыше комплекса", - говорится в сообщении.Прокуратура Кировской области организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного нахождения детей в помещениях спорткомплекса.На место происшествия выехал прокурор Ленинского района города Кирова Евгений Шиляев. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области.
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кировская область, ленинский район, происшествия

В Кирове обрушилась часть крыши спорткомплекса

13:28 04.04.2021 (обновлено: 13:30 04.04.2021)
 
© Фото : прокуратура Кировской областиЧастичное обрушение крыши спорткомлекса "Вересники" в Кирове
Частичное обрушение крыши спорткомлекса Вересники в Кирове - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Фото : прокуратура Кировской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 апр - РИА Новости. Часть крыши спорткомплекса обрушилась в Кирове во время детских соревнований, никто не пострадал, сообщает прокуратура Кировской области.
"Сегодня, 4 апреля, в Кирове во время детских соревнований произошло частичное обрушение крыши спорткомплекса "Вересники". По случайному стечению обстоятельств никто из детей не пострадал. По предварительным данным, обрушение произошло из-за скопления мокрого снега и влаги на крыше комплекса", - говорится в сообщении.
Прокуратура Кировской области организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного нахождения детей в помещениях спорткомплекса.
На место происшествия выехал прокурор Ленинского района города Кирова Евгений Шиляев. Результаты проверки находятся на контроле руководства прокуратуры Кировской области.
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