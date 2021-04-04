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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210404/kino-1604081891.html
"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля
"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля
Режиссерская версия фильма Марлена Хуциева "Застава Ильича" и картина "Асса" Сергея Соловьева с Виктором Цоем вошли в юбилейную коллекцию Роттердамского... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T04:28
2021-04-04T08:25
культура
кино и сериалы
новости культуры
сергей соловьев (режиссер)
роттердамский кинофестиваль
марлен хуциев
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Режиссерская версия фильма Марлена Хуциева "Застава Ильича" и картина "Асса" Сергея Соловьева с Виктором Цоем вошли в юбилейную коллекцию Роттердамского кинофестиваля, сообщила пресс-служба Киностудии имени Горького, на которой фильм Хуциева был снят в 1964 году."Режиссерская версия легендарной картины Марлена Хуциева "Застава Ильича" размещена на сайте Международного Роттердамского кинофестиваля в рамках проекта IFFR Unleashed: 50/50", - сообщили в пресс-службе, добавив, что из отечественных фильмов в список также попала "Асса" Сергея Соловьева 1987 года с Виктором Цоем.Уточняется, что к своему 50-летнему юбилею фестиваль выбрал 50 картин, которые доступны для онлайн-просмотра на языке оригинала с субтитрами.В коллекцию также вошли "Мертвец" Джима Джармуша, "Последний фильм" Денниса Хоппера, японский боевик "Повесть о Затоичи" режиссера Кэндзи Мисуми, а также фильмы, снятые в Индии, Иране, Китае, Мексике, Бразилии, Франции, Великобритании и других странах.Лирическая киноповесть Марлена Хуциева "Застава Ильича" рассказывает о дружбе и становлении трех молодых людей Сергея, Николая и Славы, показывая жизнь, проблемы и нравственные идеалы советской молодежи начала 1960-х годов. Фильм вышел в прокат в 1965 году под названием "Мне двадцать лет" со значительными правками, премьера режиссерской версии состоялась только в 1988 году. В фильме снялись Андрей Тарковский, Светлана Светличная, Андрей Кончаловский, Виталий Соломин и сам Хуциев.
https://ria.ru/20210122/zoopark-1594007335.html
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кино и сериалы, новости культуры, сергей соловьев (режиссер), роттердамский кинофестиваль, марлен хуциев

"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля

04:28 04.04.2021 (обновлено: 08:25 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКадр из фильма "Мне двадцать лет"
Кадр из фильма Мне двадцать лет - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Режиссерская версия фильма Марлена Хуциева "Застава Ильича" и картина "Асса" Сергея Соловьева с Виктором Цоем вошли в юбилейную коллекцию Роттердамского кинофестиваля, сообщила пресс-служба Киностудии имени Горького, на которой фильм Хуциева был снят в 1964 году.
"Режиссерская версия легендарной картины Марлена Хуциева "Застава Ильича" размещена на сайте Международного Роттердамского кинофестиваля в рамках проекта IFFR Unleashed: 50/50", - сообщили в пресс-службе, добавив, что из отечественных фильмов в список также попала "Асса" Сергея Соловьева 1987 года с Виктором Цоем.
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Уточняется, что к своему 50-летнему юбилею фестиваль выбрал 50 картин, которые доступны для онлайн-просмотра на языке оригинала с субтитрами.
В коллекцию также вошли "Мертвец" Джима Джармуша, "Последний фильм" Денниса Хоппера, японский боевик "Повесть о Затоичи" режиссера Кэндзи Мисуми, а также фильмы, снятые в Индии, Иране, Китае, Мексике, Бразилии, Франции, Великобритании и других странах.
Лирическая киноповесть Марлена Хуциева "Застава Ильича" рассказывает о дружбе и становлении трех молодых людей Сергея, Николая и Славы, показывая жизнь, проблемы и нравственные идеалы советской молодежи начала 1960-х годов. Фильм вышел в прокат в 1965 году под названием "Мне двадцать лет" со значительными правками, премьера режиссерской версии состоялась только в 1988 году. В фильме снялись Андрей Тарковский, Светлана Светличная, Андрей Кончаловский, Виталий Соломин и сам Хуциев.
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КультураКино и сериалыНовости культурыСергей Соловьев (режиссер)Роттердамский кинофестивальМарлен Хуциев
 
 
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