https://ria.ru/20210404/kino-1604081891.html

"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля

"Застава Ильича" и "Асса" вошли в коллекцию Роттердамского кинофестиваля

Режиссерская версия фильма Марлена Хуциева "Застава Ильича" и картина "Асса" Сергея Соловьева с Виктором Цоем вошли в юбилейную коллекцию Роттердамского... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T04:28

2021-04-04T04:28

2021-04-04T08:25

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сергей соловьев (режиссер)

роттердамский кинофестиваль

марлен хуциев

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Режиссерская версия фильма Марлена Хуциева "Застава Ильича" и картина "Асса" Сергея Соловьева с Виктором Цоем вошли в юбилейную коллекцию Роттердамского кинофестиваля, сообщила пресс-служба Киностудии имени Горького, на которой фильм Хуциева был снят в 1964 году."Режиссерская версия легендарной картины Марлена Хуциева "Застава Ильича" размещена на сайте Международного Роттердамского кинофестиваля в рамках проекта IFFR Unleashed: 50/50", - сообщили в пресс-службе, добавив, что из отечественных фильмов в список также попала "Асса" Сергея Соловьева 1987 года с Виктором Цоем.Уточняется, что к своему 50-летнему юбилею фестиваль выбрал 50 картин, которые доступны для онлайн-просмотра на языке оригинала с субтитрами.В коллекцию также вошли "Мертвец" Джима Джармуша, "Последний фильм" Денниса Хоппера, японский боевик "Повесть о Затоичи" режиссера Кэндзи Мисуми, а также фильмы, снятые в Индии, Иране, Китае, Мексике, Бразилии, Франции, Великобритании и других странах.Лирическая киноповесть Марлена Хуциева "Застава Ильича" рассказывает о дружбе и становлении трех молодых людей Сергея, Николая и Славы, показывая жизнь, проблемы и нравственные идеалы советской молодежи начала 1960-х годов. Фильм вышел в прокат в 1965 году под названием "Мне двадцать лет" со значительными правками, премьера режиссерской версии состоялась только в 1988 году. В фильме снялись Андрей Тарковский, Светлана Светличная, Андрей Кончаловский, Виталий Соломин и сам Хуциев.

https://ria.ru/20210122/zoopark-1594007335.html

https://ria.ru/20210403/kino-1603829410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, сергей соловьев (режиссер), роттердамский кинофестиваль, марлен хуциев