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Сенатор предложил перенести офис Россотрудничества из Киева в ДНР или ЛНР
Сенатор предложил перенести офис Россотрудничества из Киева в ДНР или ЛНР
Представительство Россотрудничества в случае его закрытия в Киеве можно перенести в самопровозглашенные ДНР или ЛНР, так как это тоже территория Украины, заявил РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T20:01
2021-04-04T20:13
луганская народная республика
донецкая народная республика
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
киев
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Представительство Россотрудничества в случае его закрытия в Киеве можно перенести в самопровозглашенные ДНР или ЛНР, так как это тоже территория Украины, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий."Введение санкций против Россотрудничества аморально, поскольку на Украине проживает много этнических русских, и их лишают возможности общаться с представителями русской культуры", - сказал парламентарий.Он отметил, что в случае закрытия в Киеве "представительство Россотрудничества можно открыть в ДНР или ЛНР, это также территория Украины".
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луганская народная республика, донецкая народная республика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), киев

Сенатор предложил перенести офис Россотрудничества из Киева в ДНР или ЛНР

20:01 04.04.2021 (обновлено: 20:13 04.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Представительство Россотрудничества в случае его закрытия в Киеве можно перенести в самопровозглашенные ДНР или ЛНР, так как это тоже территория Украины, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий.
"Введение санкций против Россотрудничества аморально, поскольку на Украине проживает много этнических русских, и их лишают возможности общаться с представителями русской культуры", - сказал парламентарий.
Он отметил, что в случае закрытия в Киеве "представительство Россотрудничества можно открыть в ДНР или ЛНР, это также территория Украины".
Здание центрального аппарата Россотрудничества на улице Воздвиженка в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
Вчера, 19:11
Украинский эксперт объяснил санкции против Россотрудничества
 
Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Киев
 
 
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