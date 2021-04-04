https://ria.ru/20210404/kiev-1604197898.html

Сенатор предложил перенести офис Россотрудничества из Киева в ДНР или ЛНР

Сенатор предложил перенести офис Россотрудничества из Киева в ДНР или ЛНР

Представительство Россотрудничества в случае его закрытия в Киеве можно перенести в самопровозглашенные ДНР или ЛНР, так как это тоже территория Украины, заявил РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T20:01

2021-04-04T20:01

2021-04-04T20:13

луганская народная республика

донецкая народная республика

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

киев

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МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Представительство Россотрудничества в случае его закрытия в Киеве можно перенести в самопровозглашенные ДНР или ЛНР, так как это тоже территория Украины, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Президент Украины Владимир Зеленский ранее ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности о применении санкций к Россотрудничеству, компании "Волга-Днепр" и ряду других предприятий."Введение санкций против Россотрудничества аморально, поскольку на Украине проживает много этнических русских, и их лишают возможности общаться с представителями русской культуры", - сказал парламентарий.Он отметил, что в случае закрытия в Киеве "представительство Россотрудничества можно открыть в ДНР или ЛНР, это также территория Украины".

https://ria.ru/20210404/sanktsii-1604194095.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), киев