Около авиабазы с американскими военными в Ираке упали две ракеты
© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака
© AP Photo / Maya Alleruzzo
БАГДАД, 4 апр - РИА Новости. Две ракеты упали в иракской провинции Салах-эд-Дин около авиабазы "Балад", где находятся американские военные, пострадавших нет, заявил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака.
"Две ракеты упали около внешней ограды базы, обошлось без человеческих жертв", - сообщил источник.
Согласно заявлению пресс-службы иракских органов безопасности, ракеты были запущены из района ад-Доджама в провинции Дияла.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал в конце февраля, что США предупредили своих военнослужащих в Ираке о повышенном уровне опасности на фоне удара в Сирии. Кроме того, частные подрядчики Пентагона в Ираке также перевели своих служащих на особый режим работы, сообщает телеканал. Например, на военно-воздушной базе "Балад" с 18.30 до 5.00 разрешены лишь самые важные передвижения.
Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.