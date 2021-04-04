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Около авиабазы с американскими военными в Ираке упали две ракеты
Около авиабазы с американскими военными в Ираке упали две ракеты
Две ракеты упали в иракской провинции Салах-эд-Дин около авиабазы "Балад", где находятся американские военные, пострадавших нет, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T14:55
2021-04-04T14:55
салах-эд-дин (мухафаза)
дияла (мухафаза)
ирак
сша
в мире
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БАГДАД, 4 апр - РИА Новости. Две ракеты упали в иракской провинции Салах-эд-Дин около авиабазы "Балад", где находятся американские военные, пострадавших нет, заявил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака."Две ракеты упали около внешней ограды базы, обошлось без человеческих жертв", - сообщил источник.Согласно заявлению пресс-службы иракских органов безопасности, ракеты были запущены из района ад-Доджама в провинции Дияла.Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал в конце февраля, что США предупредили своих военнослужащих в Ираке о повышенном уровне опасности на фоне удара в Сирии. Кроме того, частные подрядчики Пентагона в Ираке также перевели своих служащих на особый режим работы, сообщает телеканал. Например, на военно-воздушной базе "Балад" с 18.30 до 5.00 разрешены лишь самые важные передвижения.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210331/ssha-1603651878.html
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салах-эд-дин (мухафаза), дияла (мухафаза), ирак, сша, в мире

Около авиабазы с американскими военными в Ираке упали две ракеты

14:55 04.04.2021
 
© AP Photo / Maya AlleruzzoАмериканские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака
Американские военные на воздушной базе в Багдаде, во время вывода войск США из Ирака - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© AP Photo / Maya Alleruzzo
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БАГДАД, 4 апр - РИА Новости. Две ракеты упали в иракской провинции Салах-эд-Дин около авиабазы "Балад", где находятся американские военные, пострадавших нет, заявил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака.
"Две ракеты упали около внешней ограды базы, обошлось без человеческих жертв", - сообщил источник.
Согласно заявлению пресс-службы иракских органов безопасности, ракеты были запущены из района ад-Доджама в провинции Дияла.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал в конце февраля, что США предупредили своих военнослужащих в Ираке о повышенном уровне опасности на фоне удара в Сирии. Кроме того, частные подрядчики Пентагона в Ираке также перевели своих служащих на особый режим работы, сообщает телеканал. Например, на военно-воздушной базе "Балад" с 18.30 до 5.00 разрешены лишь самые важные передвижения.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 16:05Сказано в эфире
Эксперт: в Ираке и Сирии просматриваются контуры новой политики США
Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.
После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.
 
Салах-эд-Дин (мухафаза)Дияла (мухафаза)ИракСШАВ мире
 
 
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