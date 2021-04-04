https://ria.ru/20210404/irak-1604172540.html

Около авиабазы с американскими военными в Ираке упали две ракеты

Около авиабазы с американскими военными в Ираке упали две ракеты

Две ракеты упали в иракской провинции Салах-эд-Дин около авиабазы "Балад", где находятся американские военные, пострадавших нет, заявил РИА Новости источник в... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T14:55

2021-04-04T14:55

2021-04-04T14:55

салах-эд-дин (мухафаза)

дияла (мухафаза)

ирак

сша

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БАГДАД, 4 апр - РИА Новости. Две ракеты упали в иракской провинции Салах-эд-Дин около авиабазы "Балад", где находятся американские военные, пострадавших нет, заявил РИА Новости источник в органах безопасности Ирака."Две ракеты упали около внешней ограды базы, обошлось без человеческих жертв", - сообщил источник.Согласно заявлению пресс-службы иракских органов безопасности, ракеты были запущены из района ад-Доджама в провинции Дияла.Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал в конце февраля, что США предупредили своих военнослужащих в Ираке о повышенном уровне опасности на фоне удара в Сирии. Кроме того, частные подрядчики Пентагона в Ираке также перевели своих служащих на особый режим работы, сообщает телеканал. Например, на военно-воздушной базе "Балад" с 18.30 до 5.00 разрешены лишь самые важные передвижения.Парламент Ирака 5 января 2020 года проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за пересмотр формата сотрудничества с возглавляемой США международной антитеррористической коалицией. Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января того же года были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.После этих событий международная коалиция во главе с США передала иракским военным ряд объектов, где до этого дислоцировались американские военные, в том числе ряд авиабаз и штаб-квартиру военных советников коалиции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210331/ssha-1603651878.html

салах-эд-дин (мухафаза)

дияла (мухафаза)

ирак

сша

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салах-эд-дин (мухафаза), дияла (мухафаза), ирак, сша, в мире