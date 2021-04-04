https://ria.ru/20210404/infarkt-1604134581.html

Медики рассказали, как распознать сердечный приступ

Медики рассказали, как распознать сердечный приступ

Симптомы сердечного приступа легко спутать с другими недугами. Express со ссылкой на данные Британского фонда сердца рассказывает, как распознать смертельно... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T00:48

2021-04-04T00:48

2021-04-04T00:48

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инфаркты

весь мир

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Симптомы сердечного приступа легко спутать с другими недугами. Express со ссылкой на данные Британского фонда сердца рассказывает, как распознать смертельно опасное состояние.Ключевым фактором является то, что дискомфорт в груди не проходит, а затем распространяется на другие части тела, например, шею, челюсть, спину, желудок, руки. Одни только эти симптомы требуют немедленного обращения за медицинской помощью.На сердечный приступ также могут указывать тошнота, головокружение или одышка. У ряда пациентов возникает внезапное чувство тревоги, похожее на паническую атаку.Симптомы, утверждают специалисты, могут сохраняться в течение нескольких дней или возникать внезапно.Ранее ученые выяснили, как группа крови влияет на риск развития сердечного приступа. Как выяснилось, у людей со второй и третьей группой крови риск развития сердечного приступа на восемь процентов выше, чем у людей с первой группой.Сердечный приступ – тяжелое патологическое состояние, обусловленное остро возникающим недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.

https://ria.ru/20210318/myasnikov-1601815290.html

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