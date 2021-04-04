https://ria.ru/20210404/indoneziya-1604144943.html

В Индонезии лодка столкнулась с судном, 17 человек пропали без вести

В Индонезии лодка столкнулась с судном, 17 человек пропали без вести

Рыболовецкая лодка столкнулась с судном у берегов Индонезии, 17 членов экипажа лодки пропали без вести, передает местное агентство ANTARA. РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T08:56

2021-04-04T08:56

2021-04-04T08:56

индонезия

в мире

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Рыболовецкая лодка столкнулась с судном у берегов Индонезии, 17 членов экипажа лодки пропали без вести, передает местное агентство ANTARA.По данным агентства, на борту рыболовецкого судна находились 32 человека. Лодка в результате столкновения опрокинулась, 15 членам экипажа удалось спастись.Проводится операция по поиску пропавших без вести.

https://ria.ru/20210403/zemletryasenie-1604127518.html

индонезия

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