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В Индонезии лодка столкнулась с судном, 17 человек пропали без вести
В Индонезии лодка столкнулась с судном, 17 человек пропали без вести
Рыболовецкая лодка столкнулась с судном у берегов Индонезии, 17 членов экипажа лодки пропали без вести, передает местное агентство ANTARA. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T08:56
2021-04-04T08:56
2021-04-04T08:56
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Рыболовецкая лодка столкнулась с судном у берегов Индонезии, 17 членов экипажа лодки пропали без вести, передает местное агентство ANTARA.По данным агентства, на борту рыболовецкого судна находились 32 человека. Лодка в результате столкновения опрокинулась, 15 членам экипажа удалось спастись.Проводится операция по поиску пропавших без вести.
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