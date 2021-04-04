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В Индонезии лодка столкнулась с судном, 17 человек пропали без вести
В Индонезии лодка столкнулась с судном, 17 человек пропали без вести
Рыболовецкая лодка столкнулась с судном у берегов Индонезии, 17 членов экипажа лодки пропали без вести, передает местное агентство ANTARA. РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T08:56
2021-04-04T08:56
индонезия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Рыболовецкая лодка столкнулась с судном у берегов Индонезии, 17 членов экипажа лодки пропали без вести, передает местное агентство ANTARA.По данным агентства, на борту рыболовецкого судна находились 32 человека. Лодка в результате столкновения опрокинулась, 15 членам экипажа удалось спастись.Проводится операция по поиску пропавших без вести.
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индонезия, в мире

В Индонезии лодка столкнулась с судном, 17 человек пропали без вести

08:56 04.04.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпасательный глубоководный аппарат "Бестер-1"
Спасательный глубоководный аппарат Бестер-1 - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Рыболовецкая лодка столкнулась с судном у берегов Индонезии, 17 членов экипажа лодки пропали без вести, передает местное агентство ANTARA.
По данным агентства, на борту рыболовецкого судна находились 32 человека. Лодка в результате столкновения опрокинулась, 15 членам экипажа удалось спастись.
Проводится операция по поиску пропавших без вести.
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У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9
 
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