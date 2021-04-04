https://ria.ru/20210404/gospitalizatsiya-1604153363.html

В Москве госпитализировали 743 человека с коронавирусом за сутки

В Москве госпитализировали 743 человека с коронавирусом за сутки

Порядка 743 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T11:15

2021-04-04T11:15

2021-04-04T11:15

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Порядка 743 человек с коронавирусом госпитализированы в Москве за сутки, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В Москве выявлен 1 901 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 743 человека", - говорится в сообщении.Ранее сообщалось, что в столице выздоровели ещё 998 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 949 843.

https://rsport.ria.ru/20210403/zrenie-1604026131.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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