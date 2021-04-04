Генерал ВСУ признал, что США не будут воевать за Украину
16:06 04.04.2021 (обновлено: 16:34 04.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАмериканские военные во время учений на Яворивском полигоне во Львовской области
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. США не будут сражаться за Украину в Донбассе, считает генерал-лейтенант ВСУ Михаил Забродский.
По словам военного, для Киева помощь Запада критически важна и существенна.
"Но это не значит, что в случае открытого российского вторжения или попытки продвижения вглубь Украины завтра тут появится какая-то дивизия США и будет сражаться за нас", — сказал Забродский в эфире программы "Свобода слова".
Генерал убежден, что только ВСУ будут воевать за Украину. При таком сценарии необходимо заниматься вопросами усиления обороноспособности армии, добавил он.
Михаил Забродский — украинский военный, командующий Высокомобильными десантными войсками ВСУ с марта 2015 года. Следственный комитет России в сентябре 2017 года возбудил против него уголовное дело по статьям 356 и 357 Уголовного кодекса (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид).
С февраля 2021 года ситуация в Донбассе начала ухудшаться. Участились провокации со стороны ВСУ и обстрелы населенных пунктов ДНР и ЛНР. Накануне в результате удара украинского беспилотника в Донбассе погиб ребенок и пострадала женщина. После этого председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал исключить Украину из Совета Европы. Парламентария поразило, что президент Украины Владимир Зеленский, отдавший приказ об обстреле, не принес соболезнования родным погибшего из-за налета БПЛА ребенка.
На этой неделе Министерство обороны Украины заявило, что Вашингтон не оставит Киев "в случае эскалации российской агрессии". Американская сторона подтвердила эту информацию, а президент США Джо Байден заверил украинского коллегу Владимира Зеленского, что Штаты продолжат поддерживать Украину "перед лицом российской агрессии в Донбассе и Крыму".
В ответ на это в МИД России заявили, что разговоры о потенциальном конфликте России с Украиной — очередной вымысел Киева. Москва не заинтересована в противостоянии с украинской стороной, тем более в военном, подчеркнул замглавы ведомства Андрей Руденко.