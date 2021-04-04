https://ria.ru/20210404/gazirovka-1604153996.html

Названо неожиданное последствие употребления сладких напитков

Названо неожиданное последствие употребления сладких напитков

Сладкие напитки ухудшают память и способности к обучению у детей. К такому выводу пришли американские ученые из университетов Джорджии и Южной Калифорнии,... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T11:19

2021-04-04T11:19

2021-04-04T13:40

здоровье

общество

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Сладкие напитки ухудшают память и способности к обучению у детей. К такому выводу пришли американские ученые из университетов Джорджии и Южной Калифорнии, исследование которых опубликовано на портале ScienceDaily.Специалисты провели серию экспериментов на крысах и выяснили, что грызуны, употреблявшие воду с сахаром в молодом возрасте, чаще сталкивались с проблемами с памятью.Кроме того, из-за обилия сладких напитков у животных менялся состав кишечных бактерий, что, в свою очередь, негативно влияло на работу их мозга.В будущем ученые надеются определить, может ли здоровый образ жизни обратить вспять вред, нанесенный повышенным потреблением сахара в начале жизни. Ранее ученые из Орхусского университета провели эксперимент на свиньях и выяснили, что сахар влияет на систему вознаграждения мозга, как и наркотические средства, высвобождая нейротрансмиттеры — дофамин и опиоиды. Систему вознаграждения, с которой связаны чувства удовольствия, счастья и благополучия, можно активировать и другими способами, такими как секс, общение или узнавание чего-то нового, но искусственные стимулы порой действуют быстрее и сильнее.

https://ria.ru/20210402/dieta-1603887352.html

https://ria.ru/20210401/dieta-1603724660.html

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здоровье, общество