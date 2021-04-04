На Украина заявили о сокращении транзита газа из-за "Турецкого потока"
21:11 04.04.2021 (обновлено: 00:29 05.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита газа через украинскую территорию, заявив, что Киеву важно не допустить завершения строительства "Северного потока — 2".
"Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", — написал он в Facebook.
Как ранее сообщила пресс-служба оператора, в феврале транзит голубого топлива в Европу через Украину сократился на 25% по сравнению с январем — до 2,91 миллиарда кубометров.
"Постепенно "Газпром" сокращает транзит через Украину. После запуска "Турецкого потока" <…> транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через "Турецкий поток", — указал Макогон.
"Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита ежегодно", — добавил он.
Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину. Согласно пятилетнему контракту, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020-м и по 40 миллиардов в следующие четыре года.
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Российские газопроводы
"Турецкий поток" — экспортный трубопровод из России в Турцию через Черное море с проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. В конце декабря 2019-го завершили укладку труб сербского продолжения магистрали на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. Коммерческие поставки начались 1 января 2020 года.
Против магистрали выступают США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и некоторые другие страны. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Сейчас строительство вышло на финальную стадию.