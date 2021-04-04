https://ria.ru/20210404/gaz-1604204443.html

На Украина заявили о сокращении транзита газа из-за "Турецкого потока"

На Украина заявили о сокращении транзита газа из-за "Турецкого потока"

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита газа через украинскую территорию, заявив, что Киеву важно не допустить завершения... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-04T21:11

2021-04-04T21:11

2021-04-05T00:29

сергей макогон

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

турецкий поток

балтийское море

виктор зубков

германия

сша

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КИЕВ, 4 апр — РИА Новости. Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита газа через украинскую территорию, заявив, что Киеву важно не допустить завершения строительства "Северного потока — 2"."Транзит газа по Украине — это не только значительный доход, а важный элемент энергетической и милитарной безопасности Украины", — написал он в Facebook.Как ранее сообщила пресс-служба оператора, в феврале транзит голубого топлива в Европу через Украину сократился на 25% по сравнению с январем — до 2,91 миллиарда кубометров."Постепенно "Газпром" сокращает транзит через Украину. После запуска "Турецкого потока" <…> транзит в Турцию, Грецию и Болгарию полностью перешел из Украины на новые газопроводы. А с 1 апреля и поставки газа в Румынию полностью обеспечиваются со стороны Болгарии через "Турецкий поток", — указал Макогон.Сейчас на южном направлении через Украину выполняют транзит только для потребителей из Молдавии, добавил глава компании. По его словам, если "Турецкий поток" продолжат через Болгарию и Сербию, то "Газпром" переведет на трубопровод и транзит в Венгрию."Для Украины это означает дополнительную потерю 10-12 миллиардов кубометров транзита ежегодно", — добавил он.Москва и Киев в конце декабря 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через Украину. Согласно пятилетнему контракту, "Газпром" гарантировал прокачку 65 миллиардов кубометров газа в 2020-м и по 40 миллиардов в следующие четыре года.Российские газопроводы"Турецкий поток" — экспортный трубопровод из России в Турцию через Черное море с проектной мощностью 31,5 миллиарда кубометров газа в год. В конце декабря 2019-го завершили укладку труб сербского продолжения магистрали на всех 402 километрах от границы Болгарии до Венгрии. Коммерческие поставки начались 1 января 2020 года."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Против магистрали выступают США, активно продвигающие в ЕС свой СПГ, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и некоторые другие страны. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте, в результате чего швейцарская Allseas сразу же прекратила работы. Прокладка возобновилась спустя год: в декабре 2020-го оператор Nord Stream 2 AG при помощи трубоукладчика "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. Сейчас строительство вышло на финальную стадию.

https://ria.ru/20210402/potok-1603904661.html

https://ria.ru/20210102/serbiya-1591795466.html

https://ria.ru/20210314/gaz-1601119970.html

балтийское море

германия

сша

украина

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сергей макогон, allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, турецкий поток, балтийское море, виктор зубков, германия, сша, украина, экономика