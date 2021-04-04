https://ria.ru/20210404/florida-1604212355.html

Во Флориде объявили режим ЧП из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами

Во Флориде объявили режим ЧП из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами

Власти округа Мэнати в американском штате Флорида предупредили жителей, что в случае возможного прорыва резервуара с водой на бывшем фосфатном предприятии... РИА Новости, 05.04.2021

2021-04-04T23:49

2021-04-04T23:49

2021-04-05T00:01

флорида

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти округа Мэнати в американском штате Флорида предупредили жителей, что в случае возможного прорыва резервуара с водой на бывшем фосфатном предприятии Пайни-Пойнт близлежащие территории может накрыть волна технической воды в шесть метров высотой.В субботу губернатор штата Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в округе Мэнати из-за протекающего резервуара. Власти предупредили, что 480 миллионов галлонов смешанной соленой воды (около 18 тысяч кубометров - ред.) в течение минут могут вылиться на окрестности. Согласно заявлению центра по чрезвычайным ситуациям округа, вода, выливающаяся из резервуара, "соответствует большинству стандартов качества морской воды" и "не радиоактивна", однако у нее повышен уровень кислотности.В районе Пайни-Пойнт была объявлена эвакуация из-за угрозы затопления для порядка 316 домов.Хоупс призвал всех тех, кто находится в зоне эвакуации, последовать совету властей и покинуть свои дома.При этом Хоупс отметил, что заключенные тюрьмы округа Мэнате, находящаяся в зоне эвакуации, были переведены на второй этаж здания, куда вода, в соответствии с прогнозами, не достанет.Губернатор Флориды заявил в ходе конференции, что в среднем удается выкачать около 33 миллионов галлонов воды в день, и национальная гвардия штата должны доставить ещё 20 дополнительных насосов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210103/ekologiya-1590368995.html

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флорида, сша, в мире