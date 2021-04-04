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Во Флориде объявили режим ЧП из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами
Во Флориде объявили режим ЧП из-за угрозы прорыва резервуара с химикатами
Власти округа Мэнати в американском штате Флорида предупредили жителей, что в случае возможного прорыва резервуара с водой на бывшем фосфатном предприятии... РИА Новости, 05.04.2021
2021-04-04T23:49
2021-04-04T23:49
2021-04-05T00:01
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Власти округа Мэнати в американском штате Флорида предупредили жителей, что в случае возможного прорыва резервуара с водой на бывшем фосфатном предприятии Пайни-Пойнт близлежащие территории может накрыть волна технической воды в шесть метров высотой.В субботу губернатор штата Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в округе Мэнати из-за протекающего резервуара. Власти предупредили, что 480 миллионов галлонов смешанной соленой воды (около 18 тысяч кубометров - ред.) в течение минут могут вылиться на окрестности. Согласно заявлению центра по чрезвычайным ситуациям округа, вода, выливающаяся из резервуара, "соответствует большинству стандартов качества морской воды" и "не радиоактивна", однако у нее повышен уровень кислотности.В районе Пайни-Пойнт была объявлена эвакуация из-за угрозы затопления для порядка 316 домов.Хоупс призвал всех тех, кто находится в зоне эвакуации, последовать совету властей и покинуть свои дома.При этом Хоупс отметил, что заключенные тюрьмы округа Мэнате, находящаяся в зоне эвакуации, были переведены на второй этаж здания, куда вода, в соответствии с прогнозами, не достанет.Губернатор Флориды заявил в ходе конференции, что в среднем удается выкачать около 33 миллионов галлонов воды в день, и национальная гвардия штата должны доставить ещё 20 дополнительных насосов.
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флорида, сша, в мире
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости.
Власти округа Мэнати в американском штате Флорида
предупредили жителей, что в случае возможного прорыва резервуара с водой на бывшем фосфатном предприятии Пайни-Пойнт близлежащие территории может накрыть волна технической воды в шесть метров высотой.
В субботу губернатор штата Рон Десантис объявил чрезвычайное положение в округе Мэнати из-за протекающего резервуара. Власти предупредили, что 480 миллионов галлонов смешанной соленой воды (около 18 тысяч кубометров - ред.) в течение минут могут вылиться на окрестности. Согласно заявлению центра по чрезвычайным ситуациям округа, вода, выливающаяся из резервуара, "соответствует большинству стандартов качества морской воды" и "не радиоактивна", однако у нее повышен уровень кислотности.
В районе Пайни-Пойнт была объявлена эвакуация из-за угрозы затопления для порядка 316 домов.
"Если произойдет полный прорыв, в течение минут - мы сейчас сократили объем в резервуаре до 340 миллионов галлонов - все это может полностью вылиться в течение минут, ... волной воды в 20 футов высотой (6 метров - ред.)", - заявил администратор округа Скотт Хоупс в ходе совместной с губернатором пресс-конференции.
Хоупс призвал всех тех, кто находится в зоне эвакуации, последовать совету властей и покинуть свои дома.
При этом Хоупс отметил, что заключенные тюрьмы округа Мэнате, находящаяся в зоне эвакуации, были переведены на второй этаж здания, куда вода, в соответствии с прогнозами, не достанет.
Губернатор Флориды заявил в ходе конференции, что в среднем удается выкачать около 33 миллионов галлонов воды в день, и национальная гвардия штата должны доставить ещё 20 дополнительных насосов.