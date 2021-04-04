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В Калужской области произошел пожар в электричке
В Калужской области произошел пожар в электричке
Электричка загорелась в воскресенье на станции Малоярославец Калужской области, пассажиров оперативно вывели из поезда, сообщили РИА Новости в "Центральной... РИА Новости, 04.04.2021
2021-04-04T16:12
2021-04-04T16:42
центральная пригородная пассажирская компания
малоярославец
калужская область
апрелевка
происшествия
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Электричка загорелась в воскресенье на станции Малоярославец Калужской области, пассажиров оперативно вывели из поезда, сообщили РИА Новости в "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК)."Сегодня в 12.12 на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец-Москва. Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда", - заявили в ЦППК.На место были незамедлительно вызваны пожарные. "На данный момент все последствия ликвидированы, причина устанавливается. В результате случившегося никто не пострадал", - отметили в компании.Пассажиры, которые должны были следовать на этом поезде, отправились на экспрессе Калуга-Москва в 13.11. Он проследовал до Апрелевки со всеми остановками поезда 6306."На движение других электропоездов ситуация не повлияла", - добавили в ЦППК.Калужская транспортная прокуратура начала проверку после пожара в электропоезде на железнодорожной станции Малоярославец. Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, на место выехал калужский транспортный прокурор, в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.
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малоярославец
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центральная пригородная пассажирская компания, малоярославец, калужская область, апрелевка, происшествия

В Калужской области произошел пожар в электричке

16:12 04.04.2021 (обновлено: 16:42 04.04.2021)
 
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратураНа месте пожара на станции Малоярославец в Калужской области
На месте пожара на станции Малоярославец в Калужской области - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Электричка загорелась в воскресенье на станции Малоярославец Калужской области, пассажиров оперативно вывели из поезда, сообщили РИА Новости в "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК).
"Сегодня в 12.12 на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец-Москва. Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда", - заявили в ЦППК.
На место были незамедлительно вызваны пожарные. "На данный момент все последствия ликвидированы, причина устанавливается. В результате случившегося никто не пострадал", - отметили в компании.
Пассажиры, которые должны были следовать на этом поезде, отправились на экспрессе Калуга-Москва в 13.11. Он проследовал до Апрелевки со всеми остановками поезда 6306.
"На движение других электропоездов ситуация не повлияла", - добавили в ЦППК.
Калужская транспортная прокуратура начала проверку после пожара в электропоезде на железнодорожной станции Малоярославец. Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, на место выехал калужский транспортный прокурор, в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.
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Центральная пригородная пассажирская компанияМалоярославецКалужская областьАпрелевкаПроисшествия
 
 
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