https://ria.ru/20210404/elektrichka-1604179555.html

В Калужской области произошел пожар в электричке

В Калужской области произошел пожар в электричке

Электричка загорелась в воскресенье на станции Малоярославец Калужской области, пассажиров оперативно вывели из поезда, сообщили РИА Новости в "Центральной... РИА Новости, 04.04.2021

2021-04-04T16:12

2021-04-04T16:12

2021-04-04T16:42

центральная пригородная пассажирская компания

малоярославец

калужская область

апрелевка

происшествия

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Электричка загорелась в воскресенье на станции Малоярославец Калужской области, пассажиров оперативно вывели из поезда, сообщили РИА Новости в "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК)."Сегодня в 12.12 на станции Малоярославец в Калужской области произошло задымление с последующим возгоранием хвостового вагона электропоезда 6306 Малоярославец-Москва. Локомотивная бригада приняла оперативные меры для вывода пассажиров из поезда", - заявили в ЦППК.На место были незамедлительно вызваны пожарные. "На данный момент все последствия ликвидированы, причина устанавливается. В результате случившегося никто не пострадал", - отметили в компании.Пассажиры, которые должны были следовать на этом поезде, отправились на экспрессе Калуга-Москва в 13.11. Он проследовал до Апрелевки со всеми остановками поезда 6306."На движение других электропоездов ситуация не повлияла", - добавили в ЦППК.Калужская транспортная прокуратура начала проверку после пожара в электропоезде на железнодорожной станции Малоярославец. Как сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова, на место выехал калужский транспортный прокурор, в случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

https://ria.ru/20210403/pozhar-1604088658.html

малоярославец

калужская область

апрелевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральная пригородная пассажирская компания, малоярославец, калужская область, апрелевка, происшествия